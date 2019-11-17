Ожаровский об авариях на БелАЭС: Мы видим только верхнюю часть айсберга 1 17.11.2019, 16:08

О чем еще молчат белорусские власти и «Росатом»?

Фильм-расследование Studio Х97 «Островец смерти» проливает свет на неизвестные факты о строительстве БелАЭС.

«Все это разгильдяйство на БелАЭС связано с «Росатомовской» особенностью воровать. В итоге нанимаются какие-то субподрядчики-халтурщики, которые не могут правильно рассчитать страховку и роняют корпус ядерного реактора. А потом врут, что он соскользнул на грунт», — заявляет один из экспертов фильма-расследования российский физик-ядерщик Андрей Ожаровский.

Врал о соскользнувшем корпусе реактора и сам белорусский диктатор, хотя емк уж должны были доложить, что на самом деле было.

«Ты нам пленочку покажи, раз ты уж такой весь из себя президент, который все знает. Давай мы убедимся сами, что там происходило, и было ли сползание корпуса реактора — или наоборот, было серьезное падение с ускорением. Но видео не было выложено на стол, а спрятанный козырь — это наш козырь. Значит Лукашенко врал, а правы те свидетели, которые говорили активистам, что реактор упал с 7-метровой высоты», — говорит Андрей Ожаровский.

«Мы не видели самые серьезные инциденты. Мы видим только верх айсберга. Эти два инцидента с реакторами, один из которых уронили, а другой о столб ударили — это индикаторы того, как на это стройке все устроено. И если заглянуть вглубь, разрешить людям говорить, какие нарушения были допущены — то мы ужаснулись бы», — уверен Андрей Ожаровский.

«Мое мнение: риск взрыва на БелАЭС — больше, чем на других станциях. Но мы вынуждены наблюдать, что произойдет. Все мы оказались в положении морских свинок во время эксперимента», — считает эксперт.