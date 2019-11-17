«Стали сдавать нервы у председателей комиссий» 17.11.2019, 16:27

Независимые наблюдатели фиксируют сотни нарушений.

Последний день предвыборной агитации 16 ноября оказался самым насыщенным на события.

Пока у Комаровского рынка танцевали сторонники провластных партий, на представителей демократических сил чиновники в избирательных комиссиях вызвали милицию, передает «Белсат».

«Мы только что из милиции. Стали сдавать нервы у председателей комиссий: на нашего наблюдателя председатель просто так взяла и вызвала милицию, что он «пьян». Приехала милиция, завезла в отдел на экспертизу, которая установила, что он трезв», - говорит координатор кампании «Право выбора» Александр Силков.

За время досрочного голосования наблюдатели от оппозиционных партий зафиксировали более 350 фактов нарушения избирательного законодательства, по меньшей мере 16 демократических кандидатов сняли с «выборов», десяток лишили возможности выступить на государственном радио и телевидении.