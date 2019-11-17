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В Тбилиси третий день продолжаются антиправительственные протесты

  • 17.11.2019, 16:40
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В Тбилиси третий день продолжаются антиправительственные протесты
Фото: РАР/EPA/ZURAB KURTSIKIDZE

Оппозиция планирует провести «национальное вече» у здания парламента.

В Тбилиси третий день продолжаются антиправительственные протесты. Сегодня, 17 ноября, оппозиция планирует провести «национальное вече» у здания парламента, в свою очередь, ряд националистических движений намерен провести аналогичную демонстрацию на площади Первой Республики, передает «Польское радио».

Грузины вышли на улицы 14 ноября после того, как парламент отклонил конституционные поправки, которые должны были изменить избирательную систему со смешанной на пропорциональную. Принятие этих поправок было условием приостановления предыдущих антиправительственных протестов.

«С нас хватит правления бизнесмена Бидзины Иванишвили и людей с пророссийской позицией», - объясняют оппозиционеры, выступающие у здания парламента в Тбилиси.

«Мы выступаем против Иванишвили, потому что хотим сменить правительство. Курс лари упал, проблем очень много, с этим абсолютно ничего не делается. Российский оккупант оккупировал более 20% наших земель. Их нужно гнать со всей Грузии», - говорят митингующие.

Грузинская оппозиция рассчитывает на поддержку международного сообщества, особенно стран Евросоюза и организаций, осуществляющих мониторинг демократических процессов.


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