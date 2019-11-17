Как изменится стоимость квартир в Беларуси к новому году? 6 17.11.2019, 16:52

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Мнение эксперта.

Что нового этой осенью на рынке недвижимости Минска и крупных городов Беларуси? Какова разбежка цен на столичные квартиры? Сколько будет стоить квадратный метр к началу 2020 года? Об этом myfin.by рассказал Артем Сахаревич, аналитик портала Realt.by.

Октябрь отличился по количеству сделок

– Эта осень на рынке недвижимости проходит под знаком высокой активности покупателей. Жилье в белорусской столице пользуется повышенным спросом – от месяца к месяцу растет количество сделок.

По предварительным данным, октябрь вообще окажется самым результативным месяцем с начала 2019 года. За месяц в Минске зарегистрировали порядка 1400 сделок купли-продажи квартир, хотя среднее значение находится на уровне 1100 сделок.

В регионах спрос тоже высокий

Ситуация с повышенной активностью покупателей квартир характерна не только для столицы, но и для большинства крупных городов страны. Там конец лета и начало осени тоже прошли при высокой активности покупателей. В некоторых городах, таких как Солигорск, Новополоцк и Борисов, в годовом выражении спрос поднялся на 31-37%.

Дефицит квартир в новостройках

Возвращаясь к Минску, следует отметить еще одну локальную особенность – предложение квартир, которые выставлены на продажу в новостройках, сейчас довольно низкое. Летом на рынок вышло очень мало новых домов, что создало некоторый дефицит выбора. В результате покупатели были вынуждены чаще обращать свои взоры на «вторичку». Осенью ситуация понемногу начала выправляться – застройщики чаще презентуют новые проекты или дома в уже существующих. Но все равно пока нельзя говорить об избыточности предложения.

Цены будут расти

На этом фоне цены на квартиры повышаются, особенно в последние недели. Темпы роста достигают 0,4% в неделю, что является действительно высоким показателем. В 2019 году был лишь 1 случай, когда квартиры дорожали так быстро.

С учетом обострившегося роста цен на квартиры в Минске, к концу года мы наверняка перевалим за отметку в 1400 долларов за 1 квадратный метр. Это произойдет впервые с 2015 года.

Самые дорогие и дешевые квартиры в Минске

По итогам октября самая дорогая была квартира продана за 340 тыс. долларов – это шестикомнатная квартира на улице Стариновской.

Самая бюджетная квартира – небольшая однокомнатная хрущевка по улице Денисовской – ушла за 30 тыс. долларов.