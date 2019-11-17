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Видеохит: Рыбак ловит сома на драже и газировку

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  • 17.11.2019, 17:01
  • 2,974
Видеохит: Рыбак ловит сома на драже и газировку

Не прилагая особых усилий ему удалось словить три огромные рыбины.

Рыбак продемонстрировал необычный способ ловли сома. Для этого ему понадобилось только ментоловое драже и газированный сладкий напиток. Ролик с хитроумным трюком по ловле рыбы опубликовал в Twitter пользователь под ником shrimp binch, пишет korrespondent.net.

На видео мужчина бросает около десятка драже Mentos в глубокую яму с водой. Затем туда опускается куриное яйцо, а сверху заливается напитком Coca-Cola. После того, как "коктейль" приготовлен, на поверхность всплывает сом.

Человеку остается только руками вытащить рыбину.

Спустя какое-то время показывается второй сом, которого также вылавливает предприимчивый рыбак.

Мужчина доливает в яму газировки и добавляет яйцо и вылавливает третьего сома.

В комментариях пользователи раскрыли секрет трюка по ловле рыбы. Судя по всему, мужчина выкопал яму рядом с рекой. Сырое яйцо привлекло голодных рыб, а реакция драже и газированного напитка уменьшила количество растворенного в воде кислорода. Сомы начали искать место, где им будет чем дышать, а в результате стали уловом.


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