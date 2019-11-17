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Журналисты поймали Лукашенко на лжи во время голосования

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  • 17.11.2019, 17:18
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Журналисты поймали Лукашенко на лжи во время голосования

Диктатор уверяет, что члены избиркомов работают «бесплатно».

На избирательном участке № 506 в Минске Лукашенко высказался о скандальной истории в Бресте, когда наблюдатель Юрий Вощенчук снял на видео попытку вброса бюллетеней, пишет «Салідарнасць»

— Вот сидят члены комиссии, в чем они виноваты? Они работают, их попросили, они же даже денег не получают… А вы их начинаете третировать, — сказал правитель.

Неужели правда, члены избиркомов работают бесплатно?

Глава ЦИК Лидия Ермошина называла затраты на «выборы», в которые была включена зарплата членов избирательных комиссий.

По ее словам, член избирательной комиссии за работу в день «выборов» получит на руки, то есть после вычета налогов, 76 рублей. Чистая зарплата председателей участковых комиссий за 30 дней работы составит 880 рублей. Около 1770 рублей чистыми предусмотрено на оплату труда председателя окружной избирательной комиссии за 60 дней работы.


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