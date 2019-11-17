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Названы лучшие фотографы природы 2019 года

  • 17.11.2019, 18:04
Названы лучшие фотографы природы 2019 года

Абсолютный победитель получил денежный приз в размере 3 тысячи евро.

Жюри конкурса Nature Photographer of the Year назвало лучшие снимки природы 2019 года, сообщает сайт конкурса, пишет korrespondent.net.

Абсолютным победителем стал венгерский фотограф Чаба Дарочи с черно-белой работой Прыжок. На фото изображена пара прыгающих кроликов. Снимок, представленный в номинации Черно-белая съемка, был сделан на рассвете возле деревни Бокса в Венгрии.

В номинации Птицы победителем стал представитель Чехии Петер Чех со снимком Приветствие солнцу.

В номинации Млекопитающие лучшим назвали фото Под снегом итальянца Стефано Квирини.

В номинации Другие животные победил венгр Норберт Кашас.

В номинации Растения и грибы жюри признало лучшим Дэвида Фрутоса Эгеа из Испании с работой Падший идол III.

В номинации Пейзаж с работой Штормовой день победил Алеш Кривеч из Словении.

В номинации Подводный мир лучшей посчитали работу россиянина Алексея Зозули Между небом и землей.

В номинации Искусство природы победила Симона Баумайстер из Германии с работой Счастье растет на деревьях.

В номинации Человек и Природа со снимком Одинокий одержал победу Люк Месси .

Лучшим юным фотографом (возраст от 11 до 17 лет) назван итальянец Джакомо Редаелли с работой Симфония №5.

Фото: naturephotographeroftheyear.com

Церемония награждения прошла на фестивале Nature Talks Photo в Нидерландах. Абсолютный победитель получил денежный приз в размере 3 тысячи евро. Победители во всех категориях также были награждены различными денежными призами и фототехникой.

В нынешнем году на конкурс было подано рекордное число фотографий - 14 тысяч из 73 стран мира.


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