Как белорусы прогоняют фальсификаторов из своих домов 12 17.11.2019, 18:15

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Фото: «Радыё Свабода»

Члены комиссий нагло обходят квартиры белорусов без их приглашения.

Belsat.eu стало известно как минимум о двух случаях, когда к людям приходили в квартиры с ящиками для голосования - хотя никаких заявок в избирательных комиссиях никто заранее не оставлял.

Члены комиссии на 59-м участке в Могилеве обходят квартиры, в которых прописаны пенсионеры. «Но мы не вызвали комиссию в дом и не сообщали, что хотим проголосовать дома», - сообщил Дмитрий Соловьев, сын пенсионерки.

«Наш дом по проспекту Мира, 25 в Могилеве. Сегодня члены комиссии ходили по всем квартирам, где могут проживать пенсионеры. На мой вопрос, почему они пришли, они ответили, что получили список адресов от председателя комиссии. Мы не подавали соответствующей заявки и уже готовим жалобу в окружную избирательную комиссию».

Аналогичный случай произошел и в селе в Воложинском районе Минской области.

- Пришли утром, примерно в 11:00, двое мужчин с бейджами и с коробкой. Хотя я никого не вызывал. Говорят: «Голосование». Я спросил: «Зачем?» Мужчины удивились, что я не буду голосовать и ушли, - рассказал местный житель Павел. Его очень возмутила такая ситуация: - Как дорогу зимой почистить - то не могут доехать, а как ящик привезти - так на тебе.

Национальный координатор кампании наблюдения «Право выбора» Александр Силков в комментарии отметил, что обход квартир без соответствующей заявки - это явное нарушение.

«Сегодня с 8:00, когда только открылись участки, они заявляют, что у нас якобы записались 200 человек и начинают обходить людей, хотя люди их не вызывали», - констатирует представитель «Право выбора».

Подобные нарушения фиксируются в разных городах Беларуси. Силков считает, что по этому поводу надо обращаться в прокуратуру.

«Ведь это настоящий подлог документов: люди не приглашали, а к ним приходят с ящиками. Я уверен, что власть поставила задачу: 70% за провластного кандидата - и выполняйте приказ как хотите», - отметил он.