Какой будет погода в начале недели 17.11.2019, 18:36

1,024

Прогноз на ближайшие несколько дней.

18 ноября преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1..+8°С, по востоку при прояснениях 0..-2°С; максимальная днем +5..+11°С, в юго-западных районах до +14°С, пишет Гидромет.

19 ноября преимущественно без осадков. Местами туман. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью 0..+7°С, по востоку при прояснениях до -2°С; максимальная днем +4..+11°С, по югу до +13°С.