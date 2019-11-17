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Какой будет погода в начале недели

  • 17.11.2019, 18:36
  • 1,024
Какой будет погода в начале недели

Прогноз на ближайшие несколько дней.

18 ноября преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1..+8°С, по востоку при прояснениях 0..-2°С; максимальная днем +5..+11°С, в юго-западных районах до +14°С, пишет Гидромет.

19 ноября преимущественно без осадков. Местами туман. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью 0..+7°С, по востоку при прояснениях до -2°С; максимальная днем +4..+11°С, по югу до +13°С.


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