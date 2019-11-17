Наступает НАТО: украинские военные дерзко потроллили боевиков на Донбассе

Наступает НАТО: украинские военные дерзко потроллили боевиков на Донбассе1
- 17.11.2019, 19:32
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В Сеть попали снимки.
Украинские военнослужащие шутят на передовой зоны операции Объединенных сил, вывешивая на своих позициях флаг США.
Об этом сообщает в Twitter блогер под ником Necro Mancer, пишет «Апостроф».
Он опубликовал два снимка, на одном из которых виден американский флаг рядом с украинским, а на другом – одинокий флаг США над (предположительно) позициями ВСУ.
"Во-первых, это красиво. А во-вторых, у луганских потом так забавно бомбит", – отметил в подписи к снимкам блогер.