Видеохит: Пассажир самолета провел тренировку в полете

Видеохит: Пассажир самолета провел тренировку в полете2
- 17.11.2019, 19:51
Он выполнял упражнения в проходе самолета.
Мужчина на борту самолете во время полета провел тренировку с тренажером. Инцидент сняли на видео другие пассажиры лайнера, пишет korrespondent.net.
На видео, опубликованном в Instagram, видно, как мужчина в синей майке и черных брюках занимается в проходе самолета. Пассажир разместился между рядами кресел и делает упражнения с помощью грудного эспандера. Он попеременно поднимает руки.
При этом, находящиеся перед мужчиной пассажиры не обращают на него никакого внимания.
Пользователи Сети прокомментировали курьезный инцидент. Одни отметили, что в наше время самолет - это универсальное место и может служить и маникюрным салоном и тренажерным залом. Другие предположили, что мужчине необходим "персональный тренер".
Также юзеры отметили, что во время длительных перелетов также выполняют упражнения из-за болей в мышцах.
На каком именно рейсе было снято видео не сообщается.
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