Видеохит: Пассажир самолета провел тренировку в полете 2 17.11.2019, 19:51

Он выполнял упражнения в проходе самолета.

Мужчина на борту самолете во время полета провел тренировку с тренажером. Инцидент сняли на видео другие пассажиры лайнера, пишет korrespondent.net.

На видео, опубликованном в Instagram, видно, как мужчина в синей майке и черных брюках занимается в проходе самолета. Пассажир разместился между рядами кресел и делает упражнения с помощью грудного эспандера. Он попеременно поднимает руки.

При этом, находящиеся перед мужчиной пассажиры не обращают на него никакого внимания.

Пользователи Сети прокомментировали курьезный инцидент. Одни отметили, что в наше время самолет - это универсальное место и может служить и маникюрным салоном и тренажерным залом. Другие предположили, что мужчине необходим "персональный тренер".

Также юзеры отметили, что во время длительных перелетов также выполняют упражнения из-за болей в мышцах.

На каком именно рейсе было снято видео не сообщается.