ОБСЕ соберет информацию о вбросах бюллетеней
- 17.11.2019, 20:15
Представители миссии БДИПЧ ОБСЕ осведомлены о инциденте на избирательном участке в Бресте.
Наблюдатели Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) соберут все данные об инцидентах со вбросом бюллетеней.
Так председатель миссии БДИПЧ ОБСЕ Корин Йонкер прокомментировала инцидент на избирательном участке в Бресте, где наблюдатель зафиксировал попытку вброса бюллетеней, передает «Радыё Свабода».
Как ранее сообщал сайт Charter97.org, в Бресте работница детсада пыталась вбросить пачку бюллетеней.