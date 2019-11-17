Криштиану Роналду забил 99-й гол за сборную Португалии 17.11.2019, 20:22

До мирового рекорда — 10 мячей.

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду забил гол в ворота команды Люксембурга в матче квалификации EURO'2020 (2:0), пишет «Прессбол».

34-летний нападающий отличился на 86-й минуте встречи. Это 99-й гол Роналду в составе национальной команды. Больше только у игрока сборной Ирана Али Даеи (109 мячей). Роналду осталось забить за Португалию 10 мячей для того, чтобы повторить мировой рекорд.

Криштиану провел 164-й матч за Португалию. До европейского рекорда — 12 игр, до мирового — 20 матчей.