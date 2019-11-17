«Фальшивым «выборам» и колхозной диктатуре - баста!» 7 17.11.2019, 20:34

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Как в регионах активисты заставляют понервничать избирательные комиссии.

Витебский областной суд 16 ноября рассмотрел жалобу Оршанского блогера Дмитрия Козлова, известного как «Серый Кот», к областной избирательной комиссии, которая несколько дней назад подтвердила правильность снятия его с «выборов». Судья Татьяна Дегтярева жалобу блогера не удовлетворила, пишет «Витебская весна».

На суде присутствовал представитель БХК Павел Левинов, а также председатель Витебской областной избирательной комиссии Дмитрий Хама.

Решение об отмене регистрации в качестве кандидата в отношении Козлова было принято Оршанской окружной комиссией №25. Члены комиссии посчитали, что блогер призывал к бойкотированию «выборов», когда использовал во время пикетов лозунги «Фальшивым выборам - баста!» и «Колхозной диктатуре - баста!».

В своей жалобе в Витебский областной суд «Серый Кот» просил отменить решение избиркома. Сообщал, что использованные им лозунги были частью его избирательной программы, в которой выступал за честные и справедливые выборы и за отсутствие диктатуры. Объяснял в жалобе, что таким образом выражал свое мнение и агитировал за себя.

Почему не было лингвистической экспертизы?

Правозащитник Павел Левинов во время заседания убеждал судью, что содержание лозунгов не содержало призыв к бойкоту «выборов».

«Поддержав отмену регистрации, областная избирательная комиссия приняла неправомерное решение уже потому, что не обратилось в Витебский государственный университет к специалистам, чтобы те сделали лингвистическую экспертизу. Есть ли там призыв к бойкоту? Что такое «баста»? Каждый нормальный человек скажет, что призыва к бойкоту справедливых выборов там нет. Но комиссия руководствовалась исключительно своим мнением, не более, того», - говорил Павел Левинов.

Он отметил также, что, даже если бы лозунги содержали призыв к бойкоту, то ни административной, ни уголовной ответственности такой призыв не предусматривает.

«А вот почему это запрещает избирательный кодекс - вопрос не к Козлова, а к нашим «депутатам», которые принимают законы. Если нет ответственности - почему же я не могу это делать? »- добавил Левинов.

«Серый Кот» обратится в КПЧ

Правозащитник сообщил, что вскоре блогер Дмитрий Козлов направит жалобу в Комитет ООН по правам человека о нарушении Республикой Беларусь его права на свободу выражения мнения и право быть избранным на свободных демократических выборах.