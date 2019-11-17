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США ввели новые санкции против Кубы

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  • 17.11.2019, 20:48
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США ввели новые санкции против Кубы

Белый дом добавил к санкционным спискам министра внутренних дел Кубы.

Белый дом добавил к санкционным спискам министра внутренних дел Кубы за грубое нарушение прав человека на Кубе и в Венесуэле. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Госдепа.

Как отмечается, Департамент официально добавил к списку Хулио Сезара Гандарилью Бермеджо за участие в грубых нарушениях прав человека в Венесуэле.

"Согласно раздела 7031 (с) закона об бюджетные департаменты Государственного, внешнеполитического ведомства, является продолжением закона об ассигнованиях на 2020 год, Департамент официально добавил к списку Хулио Сезара Гандарилью Бермеджо, министра внутренних дел Кубы, за его участие в грубых нарушениях прав человека в Венесуэле", - говорится в сообщении.

Раздел 7031 (c) предусматривает, что в случаях, когда Государственный секретарь имеет проверенную информацию о том, что иностранные государственные служащие были причастны к масштабной коррупции или грубого нарушения прав человека, эти лица и их ближайшие члены семьи не имеют права на въезд Соединенные Штаты.

"Кроме преступлений в Венесуэле, которые стали основанием для этого решения, Министерство внутренних дел Кубы несет ответственность за содержание под стражей тысяч кубинских граждан и незаконное заключение на Кубе более ста политических заключенных. Чиновники министерства отвечающие за пытки политических диссидентов, а также убийство некоторых из этих лиц силовиками", - добавили в Государственном департаменте.


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