В Грузии протестующие заблокировали все входы в парламент и установили круглосуточное дежурство 1 17.11.2019, 21:15

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Фото: Getty Images

Участники акции поставили палатки у входов в здание парламента.

В воскресенье, 17 ноября, участники масштабной акции протеста против провала избирательной реформы заблокировали все три входа в здание парламента Грузии, пишет «Новое время».

У входов в здание законодательного органа разбили палатки, а на ворота, ведущие во двор, повесили замки.

Как сообщает Грузия Online, протестующие решили установить 24-часовое дежурство, чтобы не пустить в парламент депутатов Грузинской мечты, ответственных за провал голосования за пропорциональную избирательную систему.

Они обещают пикетировать парламент до тех пор, пока их требования не будут удовлетворены, а также не исключают блокирование других государственных структур.

«Мы не позволим личному обслуживающему персоналу Бидзины Иванишвили войти в это здание. Если они хотят попасть в него, пусть тогда назначат внеочередные пропорциональные выборы», — заявил один из участников акции.

Напомним, 17 ноября в Тбилиси тысячи людей вышли на митинг возле парламента после того, как парламент провалил принятие избирательной реформы.

14 ноября грузинский парламент не одобрил поправку к Конституции о переходе на пропорциональную избирательную систему.