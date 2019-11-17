NEXTA: С выборами данный спектакль не имеет ничего общего 9 17.11.2019, 22:00

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Это не парламент, а назначенное Лукашенко сборище лизоблюдов.

Многие спрашивают, почему мы игнорируем «выборы» в лукашенковский «парламент», основной день которых сегодня, 17 ноября, пишет блогер NEXTA в своем телеграм-канале.

Потому и игнорируем, что с выборами данный спектакль имеет не больше общего, чем сборище назначенных Лукашенко лизоблюдов - с настоящим парламентом.

По инсайдерским данным, реальная явка на досрочное голосование с учётом загонов едва дотянула вчера, 16 ноября, до 10 %. Этим и объясняется истерика властей...