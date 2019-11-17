В Чехии торжественно отметили 30-летие «Бархатной революции» 17.11.2019, 22:15

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Торжества прошли через день после массовых протестов против президента и премьер-министра страны.

Жители Чехии в воскресенье отмечают 30-летие «Бархатной революции». Множество людей собралось в центре Праги, чтобы послушать концерты и выступления, посвященные окончанию коммунистического правления, передает «Голос Америки».

Торжества проходят через день после того, как четверть миллиона жителей страны приняла участие в митингах против премьер-министра Андрея Бабиша и президента Милоша Земана в связи с опасениями, что два политика подрывают демократию в стране.

Оба политических лидера старались держаться в тени во время праздничных мероприятий, хотя Бабиш утром посетил мемориал, установленный на месте, где в 1989 году полиция избила студентов-демонстрантов, что послужило поводом для нарастания протеста против тоталитарного режима.

Когда после короткого визита Бабиш столкнулся примерно с десятком демонстрантов, бизнесмен-миллиардер взял неконфронтационный тон.

«Как вы знаете, я был членом Коммунистической партии, – сказал Бабиш, выступая позднее в Национальном музее. Я не горжусь этим».

«Спасибо тем из вас, кто выражает свое мнение и кого заботит судьба страны, в которой мы живем, хотя мы можем расходиться во мнениях – и мы действительно расходимся, – добавил он. – Но для этого политические мнения и существуют».

Многие приходили на праздничные мероприятия целыми семьями.

Реконструкция студенческого марша позволила людям услышать диссидентов, принимавших участие в протестах, которые привели к мирному окончанию коммунистического правления в Чехословакии через несколько дней после падения Берлинской стены и привели к власти писателя - диссидента Вацлава Гавела.