«Какие «выборы»?!» 17.11.2019, 22:59

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Жители Солигорского района ответили властям бойкотом.

Красная Слобода Солигорского района. Дом на улице Советской, 39 буквально разваливается, передает «Белсат».

Много лет местные власти не обращают на существующие проблемы внимания, поэтому сегодняшние «выборы» жители решили бойкотировать и написали обращение в поселковый совет. Это была их последняя надежда на помощь.

Нина Жилан, жительница Красной Слободы:

«Какие «выборы»? Пока дом не сделают, никуда не пойду. Что эти «выборы», что эти «депутаты» нам дают? Пусть бы они пришли и посмотрели, что у нас творится в этом доме. Ну! Никому ничего не надо».

Стены дома промерзают и зимой покрываются инеем, а черная плесень поселилась в каждой квартире. Проблемы здесь повсюду: в подвале текут фекальные воды. И это при том, что в этом году в доме начали делать капитальный ремонт.

«Из Солигорска приехали, так они уже показуху устроили, красить начали. Показали, что они работают. Сфотографировать же надо», - говорят местные жители.

Жители добивались капитального ремонта именно из-за проблем со стенами, но утеплять их все равно не планируют. Только покрасить, заделав стыки между панелями. Проблему это не решит. Но у ответственных чиновников есть ответ почему.

Наталья Дубицкая, жительница Красной Слободы:

«Что отвечают? Ничего! Ремонт осуществляется согласно проектной документацией. Проектная документация составлена совершенно неправильно. Не было разговора индивидуального с жителями, не было осмотра квартир».

С такими проблемами столкнулись и в соседних домах. В некоторых трехэтажках капремонт уже закончен, а жить в квартирах все равно некомфортно. Некоторые жители этих домов также отказываются принимать участие в «парламентских выборах».

Светлана Бань, жительница Красной Слободы:

«На «выборы» я не иду, не хотят они к нам повернуться - и мы к ним не будем поворачиваться.