В Грузии протестующие строят баррикады под зданием парламента 18.11.2019, 8:05

Фото: JAMNEWS

Мешки с песком и дровами привезли лидеры оппозиционной партии «Европейская Грузия».

В Грузии протестующие у здания парламента начали возводить баррикады.

Об этом сообщают «Новости-Грузия».

По данным агентства, улицу братьев Зубалашвили перекрыли мешками с песком и строительным мусором.

«Это мусор, который мы нашли у парламента. Этот мусор надо принести Каладзе. Когда он так уверенно показывает средний палец, пусть придаст ему направление и этот мусор вывезут из города… Это принесли сюда для того, чтобы показать, в каком положении город. Это такой план действий для победы ненасильственным, мирным путем. Это строительный мусор, оставленный в центре города», — сказал журналистам лидер партии «Новая Грузия» Георгий Вашадзе.

Мешки с песком и дровами к парламенту привезли лидеры оппозиционной партии «Европейская Грузия » — депутат Гига Бокерия и экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава.

Так как полиция не пропустила грузовик, на котором привезли мешки, оппозиционеры и их сторонники перенесли их самостоятельно.

Напомним, 14 ноября грузинский парламент не одобрил поправку к Конституции о переходе на пропорциональную избирательную систему.

17 ноября в знак протеста против этого в Тбилиси тысячи людей вышли на митинг возле парламента.

У входов в здание законодательного органа разбили палатки, а на ворота, ведущие во двор, повесили замки. Протестующие решили установить 24-часовое дежурство, чтобы не пустить в парламент депутатов «Грузинской мечты», ответственных за провал голосования.