Трамп призвал Ким Чен Ына действовать быстро 18.11.2019, 8:18

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Речь идет о заключении соглашения с США.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье призвал северокорейского лидера Ким Чен Ына «действовать быстро» и заключить соглашение с Соединенными Штатами, отреагировав на критику Пхеньяна в адрес политического соперника Трампа, бывшего вице-президента Джо Байдена, передает «Голос Америки».

Трамп, который трижды встречался с Ким Чен Ыном с 2018 года, обсуждая с ним прекращение ракетной и ядерной программ КНДР, обратился к нему напрямую, назвав его «господин председатель».

В своем твите Трамп обратился к Ким Чен Ыну: «Вы должны действовать быстро и заключить соглашение». Намекая на возможную встречу, он закончил твит фразой «Скоро увидимся!»

Ранее Пхеньян потребовал от Вашингтона до конца года проявить больше гибкости на переговорах, но в четверг Северная Корея заявила, что она отклонила предложение США о новом диалоге.

Министр обороны США Марк Эспер, находящийся в Таиланде, в воскресенье сообщил о переносе американо-южнокорейских усилий в попытке поддержать застопорившееся продвижение к миру.

Официальное северокорейское информагентство ЦТАК в своем комментарии в пятницу подвергло Байдена резкой критике за оскорбления Ким Чен Ына, назвав бывшего вице-президента США «бешеной собакой», которую необходимо уничтожить.

Байден возглавляет общенациональные рейтинги потенциальных кандидатов в президенты от Демократической партии, которые хотят бросить вызов республиканцу Трампу на выборах в ноябре 2020 года.

«Возможно, Джо Байден сонный и очень медлительный, но он не является «бешеной собакой», – написал Трамп. – В действительности он несколько лучше, но я единственный, кто может привести вас туда, где вы должны быть».