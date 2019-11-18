Стало известно, кого назначили в «палатку» 14 18.11.2019, 9:15

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Власти явно перенервничали.

«Выборы» седьмого созыва «палаты представителей» прошли в режиме повышенной нервозности со стороны властей. Лукашенко с Ермошиной решили перестраховаться и сформировали нижнюю «палату парламента» из удобных для себя персонажей.

Пофамильный список назначенцев с двумя-тремя незначительными вариациями легко было составить сразу после регистрации кандидатов. Некоторую интригу составлял лишь вопрос, даст ли власть хоть парочку мандатов своим оппонентам, пишут naviny.by.

Судя по всему, эту роль в новой «палатке» будет играть председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, часто называющий свою партию оппозиционной. Хотя кроме самих членов ЛДП так никто больше не считает.

В остальном «палатка» будет более чем стерильной. Полный список назначенцев можно посмотреть здесь.