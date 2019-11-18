«Молодежь хочет плюшек по максимуму»: таксист рассказал всю правду о своей работе 9 18.11.2019, 9:50

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Фото с сайта blisch.by

Откровенное интервью о доходах, бомбилах и хитрых пассажирах.

Новый герой рубрики «Без лица» на Onliner — таксист. В мире белорусского такси все противоречиво. Бомбилы возят туристов от борта за дикие деньги. Водители, работающие с крупными агрегаторами, жалуются на низкие тарифы. Что думает обо всем этом персонаж из нового видео Onliner? Вот ролик и главные цитаты из него.

— Попасть в такси несложно: достаточно иметь права категории B. Курсы не нужны, школы таксистов никто не проходит. Просто приходи с улицы, тебя за пять минут оформят. Дают машину — поехал работать.

Медсправку многие не требуют, оформления почти никакого. Медика проходят далеко не во всех таксопарках.

Пьяные за рулем попадаются. Я встречал таких, сам осознанно набирал в милицию.

Водителей, которые возят на 5—10 км за большие суммы, нужно просто убирать из бизнеса. Ребята, которые катают такие расстояния по 70—100 рублей, не должны быть в профессии. Это бомбилы, которые хотят сорвать деньги и развести человека. Пресечь эти действия могут наши органы, но они этого не делают: дай денег — и про тебя забудут. Взятки же всегда были, есть и будут: на вокзалах, на Немиге постоянных бомбил не трогают.

«От борта» я людей беру редко. Если вижу, что человек адекватен, его не шатает, то можно взять. Цена у меня договорная — я ее никогда не ломил.

У нас сейчас потребительский терроризм. В основном среди людей молодого возраста, которые хотят за минимальный ценник максимальное количество плюшек. Можно выделить 3 вида самых неблагоприятных пассажиров. Одни просят: «Переключи музыку», но когда ты приходишь в кафе, ты же не просишь переключить? Второй тип — «давайте заедем куда-нибудь». А потом спрашивают, почему сумму показывает больше. Третий тип — «подождите еще 5—10 минут». Это ожидание настолько мало оплачивается, что проще отменить заказ и ехать дальше.

Сейчас я зарабатываю в районе 1000 долларов в месяц. Этого на жизнь хватает. Но случись что с машиной, с ремонтом мне будет сложно. Изначально мы зарабатывали больше, два года назад был совершенно другой тариф.

Нам стало сложно. Агрегаторы все больше душат, не дают зарабатывать. Агрегатор будет получать, как и раньше, а водитель катается по пустым заказам за невероятно низкий ценник.

Как сделать лучше? Поднять немного тариф, чтобы отсеять нищету, которая требует очень многого за копейки и ведет себя отвратительно по отношению к водителю.