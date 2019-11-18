Поэт Орлуша: Путина назначил олигарх Березовский 1 18.11.2019, 10:03

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Андрей Орлов

Это была его большой ошибкой.

Президентом России Владимира Путина "назначил" не первый глава государства Борис Ельцин и не российские олигархи, а бизнесмен Борис Березовский. Об этом российский экс-политтехнолог Андрей Орлов, известный как поэт Орлуша, заявил Обозревателю в интервью, опубликованном 16 ноября.

"Ни Ельцин, ни остальные олигархи Путина не "ставили", его выбирал только Борис Березовский. Никакой семибанкирщины и олигарщины тогда не было. Путина назначил Березовский. Это была его большая ошибка, за которую он и поплатился жизнью. Люди Путина его в результате, я думаю, и убили", – сказал он.

Бывший политтехнолог объяснил, что сам "немного участвовал в сотворении" президента из Путина, работая с Березовским.

"Он тогда заправлял и в администрации президента, и в Совете безопасности. Я ему говорил, что он совершает системную ошибку, но он решил, что бывают бывшие кагэбэшники", – отметил Орлуша.

Путин пришел к власти в России в декабре 1999 года, когда Ельцин ушел в отставку по состоянию здоровья и назначил Путина исполняющим обязанности президента.

Березовский был советским и российским предпринимателем, политиком и ученым. С 2000 года являлся политическим оппонентом Путина. С 2001-го он находился в розыске по обвинению в мошенничестве, отмывании денег и попытке насильственного захвата власти. С 2003 года Березовский проживал в Великобритании в статусе политического беженца.

Тело 67-летнего Березовского нашли в марте 2013 года в его доме в Великобритании. Главная версия следствия – самоубийство. Бизнесмен похоронен на кладбище в британском графстве Суррей.

В 2018 году старшая дочь Березовского Елизавета заявила, что ее отца могли травить, чтобы всем окружающим казалось, что он находится в депрессии, а в итоге убить, сымитировав самоубийство.