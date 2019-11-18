Глава избиркома в Могилеве: Хожу с охраной, дома не ночую 30 18.11.2019, 10:45

4,207

Фото: tut.by

Незавидная участь фальсификаторов.

В Могилеве председатель участковой избирательной комиссии № 32 и директор детского сада — средней школы № 12 Марина Зуборенко та самая, о которой говорил Лукашенко подала заявление в милицию. Кто-то расклеил листовки в каждом из подъездов многоэтажки, где она живет. На них — призыв при встрече сказать ей как председателю участкового избиркома, что фальсификация — «уголовно наказуемое деяние». Уже третий день Марина Зуборенко не ночует дома, ее сопровождает охрана.

Марина Зуборенко рассказала tut.by, что «вживую» те листовки даже не видела. Если вкратце, то дело было так: 13 ноября в СШ № 12 проходила встреча с кандидатом в «депутаты» Игорем Марзалюком.

По словам Марины Зуборенко, эти трое еще до приезда кандидата в депутата и смены места встречи находились в зале и громко говорили «как бы между собой». Суть фраз сводилась к тому, что выборы нечестные, что все сфальсифицировано, депутаты — марионетки и ничего не решают.

— Я поняла, что они просто делают провокацию и распаляют людей, настраивают их негативно. Да я и сама после всего этого была немного взвинчена — ситуация все-таки неприятная вышла, — говорит Марина Зуборенко.

В тот вечер она не поехала домой: было поздно, и она отправилась ночевать к дочери, которая живет недалеко от школы. А утром ей родные сообщили, что весь подъезд и дверь квартиры оклеены листовками.

— Я дома с того дня не ночую: боюсь. Хожу теперь с охраной. Зачем кому-то понадобилось так поступать? Почему именно со мной? Потому что у нас на участке голосуют главы области и города? Я подозреваю, кто мог это сделать, ведь листовки расклеили в ночь на 14 ноября — накануне в 10 вечера их точно еще не было. Но это лишь мои подозрения, пусть разбирается милиция, — говорит председатель участковой избирательной комиссии.