Уве Генсхаймер: Белорус Шевцов — один из самых важных тренеров в моей жизни 18.11.2019, 10:56

Уве Генсхаймер

Звезда немецкого гандбола рассказал, что его связывает с нашей страной.

Звездный крайний немецкого клуба "Райн Левен" Уве Генсхаймер в разговоре с корреспондентом pressball.by Филиппом Матюшонком прокомментировал победу над минским СКА в отборе Кубка ЕГФ, а также рассказал о связях с Беларусью.

- Думаю, мы провели неплохой матч. Даже несмотря на то, что исполнили слишком много неточных бросков в первой половине. Из-за этого СКА ушел на перерыв в лидерах. Но во втором тайме мы смогли сыграть куда лучше, повысили эффективность своих бросков и довели дело до победы. Конечно, мы знали, что СКА — соперник, который демонстрирует умный и привлекательный гандбол. Они здорово играли сегодня. В команде есть очень опытные гандболисты, есть талантливая молодежь. Мы очень уважаем эту команду. Но, думаю, мы проделали отличную работу, даже несмотря на то, что мы недовольны нашей игрой в первом тайме.

- Четыре гола — это хороший отрыв?

- Мы хотели победить сегодня, хотим выиграть и в среду в Мангейме. Мы фокусируемся на своей игре — это самое главное.

- Вы сыграли лишь десяток минут. У вас были проблемы со здоровьем?

- Нет, я просто играл плохо (улыбается).

- Про Беларусь много знаете?

- Конечно, я пересекался с вашей страной довольно часто. Причем, можно сказать, с юности. Я играл против Сергея Шиловича в составе юношеской сборной Германии, тогда нам было еще по 16 лет. В общем, знаю его довольно давно. К тому же моим тренером в "Райн Левен" был Юрий Шевцов. Я играл в одной команде с Сергеем Горбоком, в общем, знаю нескольких ваших ребят. Но тем не менее я впервые оказался в Минске. Мы не успели многое посмотреть. Но то, что я видел из окон автобуса, пока мы ехали из аэропорта к арене, мне понравилось.

- Юрий Шевцов — топовый тренер?

- О да! Шевцов — один из самых важных тренеров в моей жизни. Мне было 18, когда он руководил нашей командой, я учился играть в большой гандбол. Он доверял мне как гандболисту, предоставлял много игрового времени. Он очень часто критиковал меня, но благодаря этому я вырос как игрок.