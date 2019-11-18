Раскрыт секрет ассирийской цивилизации 1 18.11.2019, 10:58

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Ассирия когда-то давно была, вероятно, крупнейшей и сильнейшей страной мира.

В первой половине первого тысячелетия до н.э., она была крупнейшей державой Среднего Востока, контролирующей территорию от северной оконечности Персидского залива до современного Ливана. Затем все кончилось и довольно быстро. Империя пала под ударами соседей и больше никогда не поднималась, пишет «Популярная механика».

Это произошло под конец VII века до нашей эры. Войска Мидии и Вавилона с разных сторон вторглись в Ассирию. В 612 году до н.э. пала столица страны Ниневия, взятая мидийским войском, через семь лет в битве под Каркемишем вавилонской и мидийской армиями было разгромлено египетское войско, при котором находились последние ассирийские части во главе с последним царем Ассирии Ашшурубалитом II. Судьба царя неизвестна, но очевидно, что его государство в этот момент окончательно перестало существовать и более не возрождалось.

Так закончилась история Ассирии. Почему рухнула крупная империя, контролировавшая значительную часть известного тогда мира? На этот вопрос в последние пару веков пытались ответить разные ученые. Очередную попытку предприняла команда ученых из США и Китая.

Ученые исследовали сталагмиты пещеры Куна Ба, расположенной недалеко от руин Ниневии. Сталагмиты образуются в результате осаждения минеральных веществ из воды, капающей с потолка пещеры. В этой воде в следовых количествах содержатся соли урана, что делает возможным датирование отложений уран-ториевым методом. А по соотношению изотопов кислорода можно узнать, как много было воды в исследуемый период — чем больше в осадке тяжелого изотопа 17O, тем суше было в этой местности в те годы. Вода с тяжелыми изотопами хуже испаряется, что и вызывает различимые современными методами аномалии концентрации.

Выяснилось, что период подъема и расцвета Ассирии коррелирует с повышенной влажностью. Здесь надо заметить, что для Ассирии той эпохи было характерно преимущественно богарное (бесполивное) земледелие, при котором урожайность прямо зависит от осадков.

Экономическое ядро Ассирии всегда было ограничено относительно небольшим регионом. Эта местность в северной Месопотамии служила основным источником сельскохозяйственного дохода и мощных ассирийских военных кампаний.

Ученые полагают, что почти два столетия обильных осадков в обычно полузасушливом регионе позволили сельскому хозяйству процветать, а населению — быстро расти.

Затем дождей стало меньше, а в последние десятилетия Ассирии в этой местности стояла жестокая многолетняя засуха. Вероятно с этим и связано то, что крупнейшее государство тогдашнего мира не смогло отразить нападение соседей, которые в прежние века бывали им не раз побеждены.