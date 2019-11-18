Картину Шагала продали на торгах за $5 миллионов 1 18.11.2019, 11:15

Начальная цена лота составляла полдоллара.

Картину Марка Шагала "Колокольня собора в Шамбон-сюр-Лак" продали на торгах аукционного дома "Литфонд" за 10 млн рублей ($5 миллионов), начальная цена лота составляла 1 рубль, сообщили в воскресенье в пресс-службе аукционного дома, пишет "Интерфакс".

"В ходе аукциона произведение (картина Шагала - прим.), подлинность которого подтверждено сертификатом Комитета Марка Шагала, было продано за 10 млн рублей. Согласно условиям этих торгов, эстимейт лота составлял 1 рубль, а до начала аукциона принимались заочные ставки", - говорится в сообщении пресс-службы.

Первым владельцем "Колокольни" стал голливудский сценарист и режиссер, а впоследствии известный коллекционер живописи и художник Жан Негулеско. После его смерти в 1993 году наследники начали постепенно распродавать доставшуюся им внушительную коллекцию.

В 2009 году картина попала на аукцион Sotheby's в Нью-Йорке. Новым владельцем картины стала одна из старейших в Лондоне художественных галерей Leicester Galleries (основана в 1902 году), которая спустя три года выставила ее на торги Sotheby's в Лондоне.

В числе других заметных продаж, как отметили в пресс-службе, лот из двух работ художника Натана Альтмана: "Обнаженная" (1927) и "Портрет И.Д. в полосатой кофточке" (1936). Он был приобретен участником аукциона за 8,75 млн рублей.

Также в результате торгов за 1,5 млн рублей был продан один из эскизов театрального костюма работы художника и сценографа Анатолия Петрицкого.

Торги "Живопись, графика и предметы декоративно-прикладного искусства" прошли 16 ноября. Все 157 лотов, представленные аукционным домом, были выставлены с начальной стоимостью 1 рубль.