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Самолет с Хиллари Клинтон на борту задымился и экстренно сел

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  • 18.11.2019, 11:17
Самолет с Хиллари Клинтон на борту задымился и экстренно сел
Хиллари Клинтон

В районе инцидента нашли металлический предмет.

Самолет с бывшим госсекретарем США Хиллари Клинтон на борту, следовавший из Нью-Йорка в Вашингтон, был вынужден совершить экстренную посадку из-за поломки. Об этом сообщает CNN.

Пилоты рассказали, что самолет авиакомпании American Airlines начало трясти, а сотрудники аэропорта увидели дым.

Потом в районе инцидента нашли металлический обломок.

По сообщению авиакомпании, пассажиры сели в другой самолет и отправились в Вашингтон.

Представитель Клинтон от комментариев отказался.


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