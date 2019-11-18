Самолет с Хиллари Клинтон на борту задымился и экстренно сел 1 18.11.2019, 11:17

Хиллари Клинтон

В районе инцидента нашли металлический предмет.

Самолет с бывшим госсекретарем США Хиллари Клинтон на борту, следовавший из Нью-Йорка в Вашингтон, был вынужден совершить экстренную посадку из-за поломки. Об этом сообщает CNN.

Пилоты рассказали, что самолет авиакомпании American Airlines начало трясти, а сотрудники аэропорта увидели дым.

Потом в районе инцидента нашли металлический обломок.

По сообщению авиакомпании, пассажиры сели в другой самолет и отправились в Вашингтон.

Представитель Клинтон от комментариев отказался.