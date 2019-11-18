Самолет с Хиллари Клинтон на борту задымился и экстренно сел

Самолет с Хиллари Клинтон на борту задымился и экстренно сел1
- 18.11.2019, 11:17
В районе инцидента нашли металлический предмет.
Самолет с бывшим госсекретарем США Хиллари Клинтон на борту, следовавший из Нью-Йорка в Вашингтон, был вынужден совершить экстренную посадку из-за поломки. Об этом сообщает CNN.
Пилоты рассказали, что самолет авиакомпании American Airlines начало трясти, а сотрудники аэропорта увидели дым.
Потом в районе инцидента нашли металлический обломок.
По сообщению авиакомпании, пассажиры сели в другой самолет и отправились в Вашингтон.
Представитель Клинтон от комментариев отказался.