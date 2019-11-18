Командующий ВМС Украины: Возвращение захваченных РФ кораблей идет по плану

Командующий ВМС Украины: Возвращение захваченных РФ кораблей идет по плану1
- 18.11.2019, 11:25
Украинские офицеры находятся в заранее оговоренном месте.
Возвращение Украине двух катеров и буксира, которые были год назад захвачены российской ФСБ в районе Керченского пролива, происходит согласно плану. Об этом в комментарии агентству УНН рассказал командующий ВМС ВС Украины Игорь Воронченко.
«Идет процесс. Офицеры находятся в точке, о которой говорили. Все по плану», – сказал Воронченко.
17 ноября российское информационное агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ России в Крыму сообщило, что передача захваченных у берегов Крыма в ноябре 2018 года украинских военных судов состоится 18 ноября.
По сообщению крымских СМИ, украинские военные катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» должны были передать Украине в «нейтральных водах».
Как сообщали Крым.Реалии ранее, утром 17 ноября захваченные украинские военные катера «Бердянск» и «Никополь», которые находились в акватории порта «Генмол» в Керчи, начали готовить к отправке.
Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал о завершающем этапе возвращения в Украину трех кораблей Военно-морских сил Украины, которые захватила Россия с применением оружия вместе с экипажами в ноябре 2018 года.
«Процесс возвращения малых бронированных катеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу», захваченных в ноябре прошлого года, уже на завершающем этапе», – сказал он изданию НВ.
Сайт «Украинский милитаристский портал» писал ранее, что, по данным системы отслеживания движения судов AIS, три украинских буксира – «Сапфир», «Титан» и «Гайдамака» – отправились в Черное море и идут в сторону побережья Крыма, вероятно, для того, чтобы забрать захваченные Россией украинские военные корабли.