В следующем году появится в продаже первый белорусский коньяк 10 18.11.2019, 11:31

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иллюстрационное фото

Продукт, вероятнее всего, будет продаваться в сети «Корона».

Одна из государственных белорусских компаний начала производство коньяка, полностью задействовав местные ресурсы. За границей заказывают только бутылки. Остальные материалы отечественные, сообщает officelife.media.

Виноград выращен на юге Беларуси. Продукт настаивается на щепе из белорусского дуба. Бочки производитель пока не использует, так как выпускается коньяк шестимесячной выдержки.

Продукт пока не поступил в продажу, но уже получил высокую оценку экспертов международного конкурса «Залаты келіх», который состоялся на днях в Минске. Как ожидается, коньяк поступит в розницу в феврале 2020 года. Сейчас идут переговоры с сетевой торговлей. Цена на полке может составить от 18 до 20 рублей. Продукт, вероятнее всего, будет продаваться в сети «Корона».

В жюри конкурса «Залаты келіх» — эксперты из Беларуси, России, Венгрии. Оценивал качество продукции и Посол Израиля в Беларуси Алон Шогам, который является не только дипломатом, но и профессиональным дегустатором.

Среди дегустаторов была руководительница Всероссийского научно-исследовательского института пищевой биотехнологии, доктор технических наук Ирина Абрамова.

Также, по мнению эксперта, Беларусь производит хорошие фруктово-ягодные вина.