Оппозиция полностью заблокировала здание парламента Грузии 18.11.2019, 11:38

Фото: ТАСС

Планируется встреча лидеров оппозиции с представителями дипломатического корпуса.

В грузинской столице Тбилиси по состоянию на утро здание парламента полностью заблокировано представителями оппозиции.

На ворота здания оппозиционеры повесили цепи с замками, а мешками со строительным мусором и песком перекрыты улицы, по которым депутаты на служебных автомашинах подъезжают к зданию, сообщает nv.ua.

Около 200 оппозиционеров провели всю ночь у парламента в палатках, вблизи которых в железных бочках горят костры для обогрева.

«Призываю парламентариев во избежание инцидентов сегодня воздержаться от выхода на работу. У оппозиции есть конкретный план действий, который не выходит за рамки закона и Конституции», — сказал лидер оппозиционной партии Новая Грузия Георгий Вашадзе.

По его словам, сегодня вечером планируется встреча лидеров оппозиции с представителями дипломатического корпуса.

Он сообщил, что митинг оппозиции у здания парламента продолжится до выполнения требований по отставке правительства и назначения досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе.

Напомним, 14 ноября грузинский парламент не одобрил поправку к Конституции о переходе на пропорциональную избирательную систему.

17 ноября в знак протеста против этого в Тбилиси тысячи людей вышли на митинг возле парламента.

У входов в здание законодательного органа разбили палатки, а на ворота, ведущие во двор, повесили замки. Протестующие решили установить 24-часовое дежурство, чтобы не пустить в парламент депутатов Грузинской мечты, ответственных за провал голосования.