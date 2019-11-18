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Ольга Николайчик: Освобождение Беларуси от диктатуры — дело нелегкое, но очень перспективное

  • 18.11.2019, 11:56
Ольга Николайчик: Освобождение Беларуси от диктатуры — дело нелегкое, но очень перспективное
Ольга Николайчик
Фото: Юрий Друг / Charter97.org

Наша страна будет свободной.

Об этом в «Фейсбуке» написала активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» Ольга Николайчик:

«Освобождение Беларуси от диктатуры — дело нелегкое, но очень перспективное. Беларусь будет свободной!

Это — судьба страны и народа, который ее освобождает.

Шаг за шагом мы учимся ходить. С виду — как будто хрупкие, но на самом деле свободные и мужественные испокон веков.

Верым! Можам! Пераможам!

Беларусь будет с Европой - была и будет навсегда.

Жыве Беларусь!»

Фото: «Радыё Свабода»

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