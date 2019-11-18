Ольга Николайчик: Освобождение Беларуси от диктатуры — дело нелегкое, но очень перспективное
- 18.11.2019, 11:56
Наша страна будет свободной.
Об этом в «Фейсбуке» написала активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» Ольга Николайчик:
«Освобождение Беларуси от диктатуры — дело нелегкое, но очень перспективное. Беларусь будет свободной!
Это — судьба страны и народа, который ее освобождает.
Шаг за шагом мы учимся ходить. С виду — как будто хрупкие, но на самом деле свободные и мужественные испокон веков.
Верым! Можам! Пераможам!
Беларусь будет с Европой - была и будет навсегда.
Жыве Беларусь!»