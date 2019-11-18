Хуан Гуайдо исключил возможность переговоров с Мадуро 18.11.2019, 12:03

ХУАН ГУАЙДО

ФОТО: РИА Новости / Лео Альварес

Законный президент Венесуэлы заявил, что народ выбрал протесты и выполнения гражданского долга.

Лидер оппозиции в Венесуэле и законный президент страны Хуан Гуайдо заявил, что исключает возможность возобновления переговоров с узурпатором Николасом Мадуро.

Соответствующее заявление политик сделал во время пресс-конференции в Каракасе, в воскресенье, 17 ноября, передает El Nacional (перевод — sprotyv.info).

«Прошло три месяца с момента смерти переговорного процесса. Они [администрация Мадуро] убили его», — заявил Гуайдо.

Он также отметил, что «Венесуэла выбрала протесты и выполнения гражданского долга».

Напомним, в мае прошло несколько раундов непрямых переговоров в Осло между правительством и оппозицией Венесуэлы, которые были организованы при посредничестве Норвегии. Диалог был приостановлен в августе режимом Мадуро. Его представители пояснили решение «опасной и грубой агрессией» со стороны властей США, имея в виду новые американские санкции.

Напомним, несколькими днями ранее здание посольства Венесуэлы в Бразилии было атаковано сторонниками Хуана Гуаидо, в результате чего возникли столкновения со сторонниками узурпатора Николаса Мадуро.