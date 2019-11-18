Правозащитник: РЭП остается в оппозиции к курсу власти 18.11.2019, 12:06

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Александр Войтешик

Независимый профсоюз заявил о принципиальных требованиях.

Юрист, правозащитник и активист РЭП Александр Войтешик, прокомментировал некоторые пункты «Платформы профсоюза», которую предложил профсоюз РЭП, сообщает praca-by.info.

— РЭП выступает за демократические рыночные, экономические, социальные преобразования, оставаясь в то же время в оппозиции курсу, который проводят власти Беларуси.

Хотя приоритетом для профсоюза являются все же трудовые и социальные отношения, а не политика и оппозиция, нами заявлены принципиальные требования, которые профсоюз собирается отстаивать через указанную Платформу, с поддержкой граждан, путем совместных обращений к правительству.

Особенно четко это просматривается в том, что основной экономической задачей РЭП провозглашает «повышение благосостояния народа, которому по Конституции принадлежит власть в Беларуси».

В п. 30 как одно из требований – «Установить прозрачную для плательщиков систему налогообложения, формирования и расходования бюджетов всех уровней».

В части налогов иными словами хочу сказать, что оплата налогов должна давать право жить гражданам (плательщикам) честно, а не думать, как уклониться от их уплаты.

В п. 8 «Стимулировать путем создания налоговых или кредитных льгот малый и средний бизнес к созданию новых рабочих мест…».

Хотел бы отметить, что за этими требованиями стоит смысл четких экономических преобразований, как в промышленности, так и иных отраслях народного хозяйства, выражающейся в адресной поддержке конкурентоспособных предприятий.

Кроме того государственным предприятиям нужны настоящие собственники, в настоящее время как в промышленности, так и на селе предприятия преобразованы в ОАО (открытые акционерные общества) с львиной долей государства. Преобразование предприятий в ОАО, по сути, приводит к созданию колхозов не только в сельском хозяйстве, но и в промышленности.

В п. 25 «Провести реформу судебной системы, предусмотрев выборность судей всех уровней и суд присяжных».

У судов сейчас преобладает обвинительный уклон при рассмотрении уголовных дел. Выполнения данного требования Платформы безусловно положит начало в решении этой проблемы.

Выборность судей, без сомнения, решит проблему зависимости их от исполнительной власти, а суд присяжных, однозначно, повысит профессиональный уровень органов дознания, следствия, а также прокуратуры, так как в суде присяжных предъявляются более высокие требования к качеству доказывания виновности.