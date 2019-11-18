И Крым когда-то тоже отчалит от России 3 Алексей Мельников

18.11.2019, 12:26

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Алексей Мельников

Все это примут со спокойствием — как должное и неизбежное.

Туманный ноябрьский день. Тишина. Спокойствие. Море темное, осеннее. Ветер лениво, легкими порывами гладит белые кудри пены на мелких волнах.

Захваченные год назад нашими погранцами, с матюками и пальбой, украинские военные катера вышли в море. Взяли курс из плена на Родину. Домой. Флаги вверх.

Будни. Мало кому интересные частности.

И Крым когда-нибудь тихо отчалит. Когда окончательно спадет с нашей российской сковородки военный нагар, копоть ненависти. Да и Украина поднимется.

Так будет. Осенним спокойным днем. Или майским, победным, весенним.

«Уходит дымный контур Аю-Дага / Остались позади осенние поля …»

Все это примут со спокойствием. Как должное, неизбежное.

Алексей Мельников, livejournal.com