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И Крым когда-то тоже отчалит от России

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  • Алексей Мельников
  • 18.11.2019, 12:26
  • 1,847
И Крым когда-то тоже отчалит от России
Алексей Мельников

Все это примут со спокойствием — как должное и неизбежное.

Туманный ноябрьский день. Тишина. Спокойствие. Море темное, осеннее. Ветер лениво, легкими порывами гладит белые кудри пены на мелких волнах.

Захваченные год назад нашими погранцами, с матюками и пальбой, украинские военные катера вышли в море. Взяли курс из плена на Родину. Домой. Флаги вверх.

Будни. Мало кому интересные частности.

И Крым когда-нибудь тихо отчалит. Когда окончательно спадет с нашей российской сковородки военный нагар, копоть ненависти. Да и Украина поднимется.

Так будет. Осенним спокойным днем. Или майским, победным, весенним.

«Уходит дымный контур Аю-Дага / Остались позади осенние поля …»

Все это примут со спокойствием. Как должное, неизбежное.

Алексей Мельников, livejournal.com


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