И Крым когда-то тоже отчалит от России

И Крым когда-то тоже отчалит от России3
- Алексей Мельников
- 18.11.2019, 12:26
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Все это примут со спокойствием — как должное и неизбежное.
Туманный ноябрьский день. Тишина. Спокойствие. Море темное, осеннее. Ветер лениво, легкими порывами гладит белые кудри пены на мелких волнах.
Захваченные год назад нашими погранцами, с матюками и пальбой, украинские военные катера вышли в море. Взяли курс из плена на Родину. Домой. Флаги вверх.
Будни. Мало кому интересные частности.
И Крым когда-нибудь тихо отчалит. Когда окончательно спадет с нашей российской сковородки военный нагар, копоть ненависти. Да и Украина поднимется.
Так будет. Осенним спокойным днем. Или майским, победным, весенним.
«Уходит дымный контур Аю-Дага / Остались позади осенние поля …»
Все это примут со спокойствием. Как должное, неизбежное.
Алексей Мельников, livejournal.com