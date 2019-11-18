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«Баста!»: Осталось вымести этот мусор из нашего дома

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  • 18.11.2019, 12:32
  • 1,790
«Баста!»: Осталось вымести этот мусор из нашего дома
Фото: «Радыё Свабода»

Нам нужно только поверить в свои силы.

Прислужники диктатора, живущие своей жизнью, проводящие свои "выборы", жирующие за счет народа и сам народ, давно не верящий властям. Одних - несколько тысяч, других - несколько миллионов. Между ними - уже не просто стена силовиков, защищающих первых от вторых. Между ними - пропасть, которую увидели все 17 ноября, сообщает Telegram-канал "Баста!".

Тотальный бойкот лукашенковских выборов, пустые участки, и, как следствие, истерики Ермошиной и ее подчиненных, сдавшие нервы у спецслужб, бросавшихся на звуковоую аппаратуру на последних акциях в Минске. Они просто понимают, что это - начало их конца. Их слишком мало, они слабы и трусливы, оттого и врут так нагло, оттого и нервничают.

Ну, а нам нужно только поверить в свои силы. Вчерашний спектакль многим открыл глаза, кто еще сомневался. Осталось собраться с силами и вымести этот мусор из нашего дома.


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