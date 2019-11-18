Демонстранты в Гонконге одержали еще одну победу 18.11.2019, 12:37

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Фото: Reuters

Снят еще один запрет.

Верховный суд Гонконга объявил недействительным запрет на ношение масок, закрывающих лицо. Этот запрет противоречит Основному закону, заявила высшая судебная инстанция Гонконга в понедельник, 18 ноября, сообщает dw.com.

Администрация Гонконга запретила маскировать лицо на демонстрациях в начале октября, воспользовавшись законом о чрезвычайном положении. За нарушение запрета грозил один год тюремного заключения. Уже спустя несколько часов после введения запрета активисты пожаловались на него в суд.

Выступая в суде, специалист по конституционному праву Глэйдис Ли, представляющая демократический лагерь, заявила, что администрация Гонконга превысила полномочия исполнительной власти, введя запрет в обход парламента. Кроме того, юрист указала, что закону о чрезвычайном положении, использовавшемуся для введения запрета на ношение масок, уже почти 100 лет. Он был принят во времена, когда Гонконг был британской колонией, и противоречит Основному закону Гонконга, вступившему в силу в 1997 году, когда эта территория стала специальным административным районом Китая.

Протесты в Гонконге

Введение запрета на ношение масок привело к новым вспышкам насилия в Гонконге. Уже через несколько часов после объявления новой меры на улицы Гонконга вышли демонстранты в масках, протесты сопровождались столкновениями с полицией, погромами банков КНР и поджогами станций метро, из-за которых метрополитен на один день прекратил свою работу.

Демонстранты в Гонконге недовольны усилением влияния Пекина в их городе, который сохранил значительные свободы по условиям его возвращения Китаю британскими колониальными властями. Активисты требуют свободных выборов, независимого расследования случаев полицейской жестокости, освобождения более чем четырех тысяч задержанных активистов и отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лам, которую они обвиняют в чрезмерной близости к властям КНР.