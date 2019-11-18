Михал Дворчик: Диверсификация источников газа становится реальностью 18.11.2019, 13:17

Михал Дворчик

Фото: PAP/Rafał Guz

Польша начинает обходиться без поставок из РФ.

Глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик заявил, что завершение срока действия невыгодного для Польши Ямальского контракта, заключенного с «Газпромом» увеличит независимость и безопасность страны, сообщает «Польское радио».

На прошлой неделе «Польская нефтяная и газовая компания» (Polski Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, PGNiG) официально сообщила о том, что передала «Газпрому» заявление о намерении завершить обязывающий договор купли-продажи природного газа.

Михал Дворчик отметил, что это доказывает стремление правительства диверсифицировать источники газа.

«В 2005-2007 годах мы занимались диверсификацией источников газа, а сегодня это становится реальностью. С одной стороны, сжиженный газ, который уже поступает в Польшу, через газопорт, с другой – масштабный проект «Северные врата» и газопровод Baltic Pipe, который позволит транспортировать газ из норвежских месторождений в Польшу. Это все влияет на освобождение Варшавы от зависимости и увеличение энергетической безопасности не только нашей страны, но и всего региона», - сказал Михал Дворчик.

Глава канцелярии премьер-министр отметил, что из Польши газ будет транспортироваться в другие страны региона.

Так называемый Ямальский контракт был подписан 25 сентября 1996 года, срок его действия истекает 31 декабря 2022 года.

Как сообщали ранее представители «Польской нефтяной и газовой компании», в 2023 году компания будет в состоянии удовлетворить внутренний спрос на газ в размере более 24 миллиардов кубометров газа. Отмечается, что это сырье из надежных источников - в том числе из Норвегии, сжиженного природного газа и с национальной добычи.