Россия передала Украине захваченные корабли 18.11.2019, 13:40

Фото: УНИАН

Суда направляются в Одессу.

Передача украинской стороне трех кораблей ВМФ, задержанных в ноябре 2018 года в районе Керченского пролива, состоялась, сообщили в МИД РФ, передает ТАСС.

Освобожденные украинские военные катера «Бердянськ» и «Никополь», а также буксир «Яни Капу» направляются в Одессу.

Об этом заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль сообщила в социальной сети Facebook, передает УНИАН.

«Пока «Бердянськ», «Нікополь» и «Яни Капу» направляются домой в Одессу, команда Министерства иностранных дел направляется в Гаагу, где уже в четверг состоятся первые слушания арбитражного трибунала по делу о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей (Украина против Российской Федерации) Конвенции ООН по морскому праву», - написала она.

Заместитель министра добавила, что «борьба за ребят и корабли началась с момента их незаконного задержания». Она отметила, что «долгое время все наши политико-дипломатические усилия и усилия наших партнеров по их возвращению домой были напрасными».

«1 апреля 2019 года, в соответствии с требованиями Международной Конвенции ООН по морскому праву, мы сообщили Российской Федерации о споре по Конвенции ООН по морскому праву. Потому что захват и удерживание украинских военно-морских кораблей и членов их экипажей являются грубым нарушением Россией иммунитетов военных кораблей, гарантированных нормами международного обычного и морского права. Международный трибунал по морскому праву 25 мая 2019 года на запрос Украины обязал Россию немедленно вернуть под контроль Украины «Бердянськ», «Никополь» и «Яни Капу» и 24 членов их экипажей. Однако приказ Международного трибунала не был и не является самоцелью. Наша цель - установление нарушения права, восстановление его и получение надлежащей компенсации», - отметила Зеркаль.

В этой связи заместитель министра отметила, что «именно это и заложено в иске МИД от 1 апреля 2019 года». Кроме того, она добавила, что украинская сторона собирается «доказать всему миру и арбитражному трибуналу, что проход 25 ноября 2018 года был мирным и законным, а действия Российской Федерации, в том числе по уголовному преследованию наших моряков, является нарушением норм международного права».