Гарри Каспаров: Мафиозный союз Путина и Лукашенко закончится уходом обоих диктаторов 2 18.11.2019, 13:49

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ГАРРИ КАСПАРОВ

Фото: DELFI

Известный политик и шахматист — о симбиозе официального Минска и Кремля.

Лукашенко не сможет выжить без мафиозного союза с Москвой. Белорусское направление для Путина становится более актуальным. У Беларуси и России нет перспективного будущего, пока ими управляют эти диктаторы. Об игре, в которую играют Лукашенко и Путин, читайте в интервью журналистки «Белсата» Анны Русиновой с Гарри Каспаровым, знаменитым шахматистом, который после завершения спортивной карьеры стал оппозиционным политиком.

- Как бы вы оценили работу Союзного Государства Беларуси и России?

- Мне кажется, здесь надо сначала разобраться вообще с семантикой этого слова «Союзное государство», потому что когда мы имеем дело с диктаторами, то в общем слова для них носят такой опосредованный характер. Каждый вкладывает в это понятие тот смысл, который, ему кажется, сегодня наиболее отвечает его интересам. Понятно, что отношения между Москвой и Минском, в данном случае между Путиным и Лукашенко, – это постоянная игра. Диктаторы нужны друг другу, но при этом каждый хочет получить какие-то свои преимущества.

Очевидно, что режим Лукашенко никогда не сможет выжить без того, чтобы опираться на, хотел сказать «братскую помощь», но в данном случае это больше такой мафиозный союз. Помощь Москвы экономическая и финансовая, то есть Лукашенко не может самостоятельно выжить в этом бушующем море мировой экономики без мощного московского якоря. Путинский интерес – это, мне кажется, сохранение плацдарма.

Вообще Путин мыслит имперскими категориями. Кроме того, я полагаю, что как опытный мафиози, он сохраняет эту опцию: куда сбежать, если придет полиция.

В данном случае, если ситуация становится критическая, то белорусская опция – это вариантсохранения путинской власти через аннексию Беларуси и новую конституцию. Вот такой взаимный интерес пока. Во что это развернется, сказать трудно. Понятно, что ни для Беларуси, ни ля России нет перспективного будущего, пока у власти находятся диктаторы.

- В чем, по вашему мнению, сущность споров между Минском и Москвой о ценах на нефть, газ, компенсации?

- Вы смотрели мафиозные фильмы? Когда собираются, по понятиям разбираются, я должен этого контролировать, этого контролировать, этот мне должен заплатить это. Там нет принципиальных разногласий, потому что ни Путин, ни Лукашенко не могут существовать в обстановке нормального экономического соревнования и политической конкуренции. Для них это как отравленная атмосфера. Им постоянно нужно находиться над процессом и его контролировать. В данном случае всегда идет торговля. Что Путину может дать Лукашенко по минимуму, а получить для себя какие-то максимальные политические преференции? Соответственно обратный вариант со стороны Лукашенко. Эти разногласия не несут принципиальную характерность, потому что диктаторский, мафиозный метод управления что в России, что в Беларуси пока не меняется.

- 8 декабря, спустя 20 лет после подписания «союзного договора», собираются пересмотреть программу интеграции. Как думаете, в чем суть этой программы?

- Скорее всего сейчас Путин просто требует дополнительных гарантий того, что если необходимость изменения Конституции в России возникнет, то белорусская опция будет более реалистичной. Поэтому сейчас, наверное, в этот союзный договор будут вкраплены те положения, которые позволят безболезненно аннексировать Беларусь. Скорее всего Лукашенко сопротивляется. Тот же самый торг идет. Понятно, что Лукашенко как-то должен уступать, но он выжимает как можно больше из этого. Опять, никто не знает, что будет завтра.

Диктаторы же опираются не на легитимность народа, а на свою способность контролировать ситуацию. Соответственно нужны материальные ресурсы, чтобы оплатитьсиловую структуру, поэтому идет вот такой торг. Но видно по всему, что белорусское направление для Путина становится более актуальным, потому что он все равно должен будет совершать какие-то агрессивные внешнеполитические действия.

Какие-то шаги,которые будут показывать, что путинская Россия расширяется и укрепляет свои позиции. Пока белорусская опция невостребованная, потому что есть по крайней мере визуальные успехи в Сирии. Очевидно совершенно, что сейчас мирный процесс в Украине. Он тоже политически Путину выгоден. Пока у Путина на этом внешнеполитическом фронте все выглядит хорошо, потому что он показывает свою колоссальную силу, свой растущий авторитет. Германия готова идти на любые уступки, лишь бы получать российский газ. Товарооборот между Россией и Францией растет устойчиво, Макрон выполняет функции главного лоббиста в Европе. Про Трампа и говорить мы не будем. То есть пока у Путина есть другие игровые возможности, но он понимает, что все может поменяться. Завтра не будет Трампа в принципе, и уже многое начнет меняться. Непонятно, что будет дальше в Сирии, как дела пойдут. Поэтому Беларусь – это тот самый наиболее прямолинейный вариант изменения Конституции России через аннексию.

- Как вы думаете, для России будет много преимуществ от этого союза, а у Беларуси возникнут разные проблемы, в том числе по теме национальной идентичности?

- На самом деле любые игры диктаторов приносят пользу только диктаторам и их окружению. Народы все равно страдают. Никакому народу еще не было пользы от того, что армия более сильного государства поглотила территорию слабого государства. Никакой выгоды ни российским, ни белорусским гражданам от этого не будет. Все пострадают в разной степени, но понятно, что это чисто диктаторские игры и совершенно очевидно, что нормальное будущее в Европе возможно, когда Россия прекратит свои поползновения по восстановлению хотя бы частично бывшей советской империи, и перестанет рассматривать Беларусь, как стратегический плацдарм, которого аннексирует в любую минуту.

- Как бы вы оценили личные отношения Путина и Лукашенко?

- Опять, два диктатора уже в общем-то в возрасте. Лукашенко уже под 26-ой год пошел. У Путина 20-ый. Понятно, что они нуждаются друг в друге. На самом деле диктаторы всегда понимают, что им надо договариваться. Поэтому нельзя впадать в эйфорию, что вот конфликт Минск-Москва, не могут договориться. Они всегда договорятся, ровно потому что падение одного означает проблемы для другого.

Для Лукашенко падение путинского режима тоже означает полный крах, потому что если можете себе представить демократическую власть в России, то я думаю, что власть Лукашенко в Минске долго не продлится.

- Лукашенко недавно очень резко отреагировал на размещение американского батальона на 15 километров от белорусской границы в Литве. Как думаете, заметил ли это Путин, и почему у него нет какой-то реакции?

- Потому что была реакция у Лукашенко. Зачем Путину реагировать, когда соседний диктатор все это уже сказал. Понятно, что и для Путина, и Лукашенко появление американских войск в странах Балтии – это проблема, глядя на возможные опции. Всегда хочется давить на Латвию, Литву, Эстонию, угрожая гибридной войной или вообще прямым вторжением, но пока там американские солдаты, никто этого делать не будет.

Ни один генерал российский в здравом уме не выполнит такой команды, ровно потому что стрелять в американцев – понятно, что это не война в Украине или Сирии – бомбить беззащитные города. Ответ будет такой, какой он был, когда «пригожинские тролли» пытались перейти Евфрат в Сирии. Американцы им быстро показали, кто чего стоит. Поэтому естественно то, что они появляются, – это проблема. Бред по поводу того, что 15 км от границы или нет. Ясно, что американцы никогда границу Беларуси переходить не будут. Американцы там стоят, чтобы защитить границу Литвы от потенциального вторжения российских войск из Беларуси, где их в общем-то много, как мы знаем. Поэтому для стран Балтии – это максимальная гарантия того, что их безопасность и их суверенитет не будут подвергаться новым испытаниям. Тем более, что живы много людей, которые помнят, как осуществлялась «Ползучая агрессия» 1940-го года.

- Каков потенциал долговечных торгов между Москвой и Минском насчет того, что мы вас защищаем от НАТО, а вы нам платите за это?

- Путин защищает Лукашенко от его собственного народа. Лукашенко естественно дает Путину те самые стратегические преференции, которые Путину нужны геополитически. Вот и все. Поэтому продолжаться будет постольку-поскольку они будут у власти.

Они нужны друг другу, поэтому никаких иллюзий по поводу того, что они могут сильно перессориться, и Лукашенко хлопнет дверью, а Путин его оставит, повернется и займется чем-то другим. Об этом даже не надо думать.

Путин и Лукашенко взаимосвязаны. Это такой симбиоз, который завершится уходом обоих диктаторов. При чем падение одного сразу приведет к серьезным проблемам другого.