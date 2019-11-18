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ЕС и США поддержали протестующих в Грузии

  • 18.11.2019, 13:53
ЕС и США поддержали протестующих в Грузии
Фото: EPA/ZURAB KURTSIKIDZE

Требования демонстрантов — законны.

США и Европейский союз выразили солидарность с протестующими в Грузии. Демонстранты вышли на улицы после того, как правящая партия отказалась от предвыборного обещания о проведении избирательной реформы, сообщает «Польское радио».

Во время крупнейшей за многие годы антиправительственной акции протеста более 20 тысяч демонстрантов собрались в воскресенье, 17 ноября, перед зданием парламента в Тбилиси, требуя отставки правительства и призывая к проведению досрочных выборов.

В совместном заявлении посольства США и Евросоюза заявили, что полностью поддерживают право на мирные собрания и свободу самовыражения.

Ночью участники акции протеста установили баррикады из мешков, наполненных песком, перед входами в здание парламента. Они заявили, что не выпустят депутатов, пока те не выполнят их требования.

Демонстрантов также поддержал бывший президент Грузии Георгий Маргвелашвили. Он назвал действия правящей грузинской партии «оскорбительным мошенничеством». Таким образом Георгий Маргвелашвили прокомментировал нарушение властями обещания провести парламентскую реформу.


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