Не только нефть и газ: в чем настоящая причина богатства ОАЭ 18.11.2019, 14:12

Как им это удалось?

В это трудно поверить, но в 70-е годы прошлого столетия продвинутая молодежь из эмиратов Персидского залива уезжала учится в… Карачи - портовый город на юге Пакистана. Сегодня Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) — одна из богатейших стран мира и, по данным МВФ, 30 по объему экономика в мире; $40,711 ВВП на душу населения — 25 показатель в мире, пишет liga.net.

Принято считать, что секретом богатства являются огромные запасы углеводородов: 97,8 млрд баррелей нефти и природного газа (94% их сосредоточены на территории эмирата Абу-Даби, еще 4% — в Дубае). Это лишь одна из причин.

Как молодое государство окруженное недружественными соседями, находящееся в самом неспокойном регионе мира, сумело добиться таких успехов? И почему это не удалось находящимся в более благоприятных условиях и также богатыми нефтью Венесуэле, или Нигерии?

Начало: нефть и независимость

До середины XIX века южное побережье Персидского залива было базой пиратов, промышлявших грабежом торговых кораблей на пути в Индию. К 1861 году тогдашний мировой гегемон — Великобритания — взяла регион под контроль, заключив с местными правителями соглашения о протекторате. В том числе с эмирами Договорного Омана — теперешними ОАЭ.

В конце 30-х годов британские нефтяные компании получили концессию на разведку и добычу нефти во всех эмиратах. В 1962 году с территории Эмирата Абу-Даби начались первые экспортные поставки нефти. В некогда нищий край потек ручеек денег.

В декабре 1971 года эмираты получили независимость и объединились в ОАЭ. Президентом стал шейх Абу-Даби Заид ибн Султан. Новая страна оказалось в очень неспокойном окружении. Крупные соседи (Иран и Саудовская Аравия), имевшие серьезные территориальные претензии к эмиратам Абу-Даби и Шардж, отказались признавать созданное государство. Нужно было срочно найти нового сильного покровителя.

По легенде, которую можно услышать от гидов в музеяе ОАЭ, шейх Заид ибн Султан позвал представителей британских корпораций и сообщил, что ему нравиться договор о разделении доходов от добычи нефти, но в нем закралась досадная ошибка — 90% доходов забирают британцы и лишь 10% остаются местным властям.

"Должно быть наоборот", — заявил шейх. Британцы отказались, понадеявшись на авторитет и силу британской короны. И прогадали. Эмираты разорвали кабальные договора с Британскими нефтекомпаниями и пригласили на их место американские. Новый заокеанский партнер одновременно стал щитом и от посягательств соседей.

1 января 1974 года созданная правительством Абу-Даби Государственная национальная нефтяная компания выкупила 60% акций всех действовавших в Эмирате нефтедобытчиков. Одновременно правительство Дубай выкупило 60% акций Dubai Petroleum. В настоящее время с учетом дивидендов и налогов государство в среднем получает 92% от доходов нефтекомпаний.

Национализация нефтяной отрасли

Шейхи полностью взяли под контроль нефтедобычу в ОАЭ, а Великобритания потеряла влияние в молодой стране. Единственное что удалось британцем — это не дать присоединиться к новой федерации Бахрейну, Катару и Оману.

Национализация нефтяной отрасли, а особенно выросшие в результате нефтяного бойкота цены на нефть дали большой приток денег в молодую страну. В 1976 году доходы ОАЭ от продажи сырой нефти превысили $7 млрд. В 1979 — $12 млрд. В 1985 году они выросли до $28 млрд (вместе с доходами от экспорта газа). В то время, как в 1970 году британские нефтедобывающие компании выплатили эмирам всего $160 млн фунтов стерлингов роялти.

В 1963 году население Договорного Омана составляло 111 000 человек из которых 100 000 местные арабы, 5 000 — иранцы, 2000 африканцев и 1000 индусов. Последние были первыми гастербайтерами, приехавшими осваивать нефтяные месторождения вместе с тысячей европейцев (в основном англичан). Неграмотность среди местных племен достигала 90%, что и объясняло потребность в рабочей силе из Индии и Африки.

В 1979 году население ОАЭ достигало уже 910 000 человек, лишь 160 000 из которых были местными. Но в целом 90% населения Эмиратов по-прежнему составляли арабы. Гастaрбайтеры в страну приезжали и из соседних арабских стран (палестинцы, йеменцы, египтяне).

Промышленность: ставка на пятилетки

Вторая половина 60-х и особенно 70 годы ХХ века — период рассвета девелоперской экономической теории в развивающихся странах. Согласно ей, правительства, желающие развивать, страну должны прилагать все усилия для развития собственной сложной промышленности.

До конца 60-х промышленность в Эмиратах была представлена заводом металлоизделий, деревообрабатывающей и табачной фабриками. Сразу после обретения независимости президент ОАЭ шейх Абу Даби Заид ибн Султан инициировал программу создания собственной промышленности в стране и фактическое введение пятилетнего планирования экономики.

Абу-Даби концентрировались на переработке нефти и производстве первостепенных товаров, необходимых для ее этого. Остальным эмиратам предложили найти свою нишу и пообещали финансирование проектов. И настойчиво рекомендовали создавать конкуренцию друг-другу.

Уже в 1974 году в Абу-Даби открывают цементный завод ECF, а в 1976-м химзавод по производству труб из асбеста, необходимых на нефтескважинах. В 1980-м там начинают выпускать удобрения.

В 1976 году в ОАЭ открыли первый нефтеперерабатывающий комплекс и завод по сжижению газа. Еще два НПЗ в Умм-эн-Нар и Рувайс (оба в Абу-Даби) открыты в 1985-м. Инвестором и собственником всех этих предприятий стало правительство Абу-Даби или фонд шейха.

Старались находить свои ниши и другие эмираты.

Показателен пример крошечного Эмирата Рас-Аль Хайм, вообще не имеющего нефти. В 1971 году был открыт первый асфальтный завод. На момент обретения независимости в эмиратах почти не было асфальтированных дорог. В 1972 году компанией из Саудовской Аравии была построена первая современная автомагистраль Шардж—Рас-эль-Хайма (80 км). К концу 1976 было проложено уже 900 км асфальтированных шоссе. В начале 70-х шейх Абу-Даби инициировал в Рас-Аль Хайм постройку первого в ОАЭ цементного завода из-за близости сырьевой базы. В 1980 году по инициативе шейха Сауд Аль-Касима был основан фармацевтический завод Julphar — сегодня это крупнейший производитель лекарственных препаратов в регионе.

Кому нужны унитазы и керамическая плитка в пустыне?

Дубай тоже решил идти по пути создания своей промышленности. Но сначала нужно было понять, что производить и при этом не конкурировать с зарождающейся промышленностью Абу-Даби. Приоритетом избрали металлургию и производство строительных материалов, которые еще не освоили соседи — в первую очередь, алюминия и его профилей, керамики, стекла.

В начале 70-х эта идея казалась иностранным советникам утопией — "кому нужны унитазы и керамическая плитка в пустыне?" Отчасти они были правы и тогда шейх Дубая решил создать рынок для продукции своей будущей промышленности — построить новый самый современный город региона и даже мира.

Город и порт Дубай были заметны на карте региона задолго до обнаружения нефти. Советский справочник "Страны мира 1971" характеризовал порт Дубай, как "центр региональной контрабанды и транспортировки наркотиков и золота".

Шейх Дубая решил переломать ситуацию и сделать из Дубай экономический и финансовый центр региона. До середины 70х им был ливанский Бейрут. В 1975 году Ливан охватила гражданская война — банкиры и транснациональные корпорации стали искать новое место для своих региональных штаб-квартир. Изначально казалось, что им станет Тегеран. Но в 1979-м году в Иране случилась исламская революция — этот вариант отпал. Тогда-то впервые и прозвучало и название Дубай.

Фактически с 1992 по 2005 у Дубай не было конкурентов в регионе. Если Саудовская Аравия и Катар стали главными тыловыми базами для созданной США коалиции, то именно ОАЭ — главным логистическим партнером и во время военных действий в Персидском заливе и в Афганской компании.

Порты и аэропорты эмиратов обеспечивали переброску грузов снабжения.

Со второй половины 80-х годов в Дубае развернулось массовое строительство офисов и отелей. Оно требовало большого количества строительных материалов, которые в основном стали поставлять местные только что построенные заводы.

В 90-х и особенно 2000-х в Дубай было построено миллионы квадратных метров офисных площадей, где разместились региональные представительства транснациональных корпораций — сначала нефтегазового сектора, потом — транспортного, строительного и страхового, а также филиалы крупных международных банков и всевозможных аудиторов, консультантов и посредников.

Но чтобы построить финансово-экономический центр одного желания мало — нужно создать инфраструктуру. Запасы нефти в Дубай примерно в 15 раз меньшими чем Абу-Даби. Соответственно намного меньше поступлений от их добычи и экспорта. У Дубая не хватало денег, и шейх обратился к своему "старшему брату" — правителю Абу-Даби. Тот отнеся к дубайской идее весьма прохладно, но деньги дал. Их пустили на строительство крупнейшего в регионе (а по некоторым параметрам и в мире) морского порта, аэропорта, офисных небоскребов и гостиниц.

Одновременно с этим в Дубай появились собственная промышленность и национальный бизнес. Правительство Дубай выступило инвестором большинства заводов в своем эмирате, как и другие шейхи в своих.

Строительство могли ввести только компании, зарегистрированные в эмиратах – минимум на 51% в них принадлежали местным гражданам. Земля, на которой велось строительство, могла принадлежать исключительно гражданам ОАЭ или правительству эмиратов. Для обслуживания возводимых городов потребовались мощные электростанции, заводы по опреснению воды, фабрики по производству пищевых продуктов.

Что вышло?

Стратегия шейхов полностью себя оправдала. За фасадом небоскребов и развлекательных центров скрывается одна из крупнейших в мире промышленных стран.

Концерн Arkan — крупнейший в Западной Азии производитель стройматериалов, в том числе цемента и кирпичей (с общей производительностью 235 000 блоков в день), Emirates Global Aluminium — алюминиевых профилей и заготовок, концерн Ducab — медных кабелей (gznm заводов в ОАЭ), Emirates Steel Industries (ESI) — стали, химзавод Borouge — полиолефинов. Компания Al Foah — крупнейший в мире производитель экологических фиников. Группа Agthia крупнейший производитель и экспортер продуктов питания в странах Совета Персидского Залива.

ОАЭ быстро развивают аэрокосмическую и оборонную промышленность, например, Strata Manufacturing PJSC (STRATA), производит детали для самолетов Airbus, Boeing и ATR.

Более подробно о промышленности ОАЭ можно прочитать в отчете Американо-эмиратского бизнес совета.

А что с инвесторами?

При всем при этом никаких очередей из инвесторов, желающих вложить свои капиталы в бизнес в ОАЭ, никогда не было. Шейхи проделали кропотливую работу по созданию собственной промышленности и бизнеса в целом, в том числе через создание СП с ведущими в своих секторах компаниями мира. Именно эмиратцы были их инициаторами, главными источниками финансирования и в конце концов основными бенефициарами.

В результатеони контролируют 75% капитала промышленных предприятий ОАЭ. Эмиратское чудо в целом и Дубайское в частности, обеспечили не иностранные инвестиции, а местный капитал и целевые кредиты, в первую очередь от "родственного" эмирата Абу-Даби.

В ОАЭ Существуют строгие правила, регламентирующие работу иностранных инвесторов. В Эмиратах есть свободно экономические зоны (СЭЗ), в которых можно зарегистрировать фирму, полностью принадлежащую иностранным гражданам. Но такая фирма свою деятельность может вести лишь в СЭЗ или за границей эмиратов. Чтобы зарегистрировать предприятие в ОАЭ иностранному инвестору нужен местный "спонсор" — гражданин эмиратов, которому будет принадлежать 51% акций компании, и который будет иметь права в любой момент закрыть её деятельность. Инвестконсультанты могут рассказывать неопытному иностранцу, что "спонсор" — это формальность и "можно за две копейки нанять фиктивного местного забулдыгу". Но все это с точки зрения местного правосудия незаконно и черновато большими проблемами. Тем более, местные суды славятся простым принципом "эмиратец всегда прав в споре с иностранцем", особенно не англосаксом.

С 2006 года во всех эмиратах ОАЭ иностранцам разрешено покупать недвижимость и местную землю на территории свободной зоны – Freehold, включающей определенные районы (например, Пальмы). На остальной территории (Leasehold) разрешена только аренда, сроком до 99 лет.

В мире существует миф, что все ОАЭ и Дубай, в частности, это одна сплошная зона "дюти фри". Это не совсем так. Действительно, в ОАЭ вплоть до 2017 года не было налога НДС, сейчас — 5% (в Украине обычно 20%). Налог на прибыль 10%, 30%, 40% или 55% высчитывается исходя из размера прибыли — соответственно до 2 млн, до 4 млн, до 5 млн и свыше 5 млн драхмов.

Последнюю ставку считают и всем нефтедобывающим компаниям, причем им ее могут и увеличить до 85%.

Компании не из нефтегазового сектора и не филиалы местных банков, получающие прибыль до 1 млн драхм в год, могут быть освобождены от налога на прибыль вовсе.

Существует очень много скрытых налогов — лицензии на любую коммерческую деятельность — включая розничную торговлю в СЭЗ ($5000-6000 в год оплачивается авансом), аренда офиса, платный проезд по главной дороге Дубая (местным бесплатно), сборы за коммунальные услуги.

Хочешь жить - работай

Сейчас в ОАЭ живут 9,77 млн человек, 85% из них иностранцы. Численность эмиратцев за годы независимости выросла на порядок, при этом иностранцу получить гражданство ОАЭ практически не реально.

При всей открытости для иностранной рабочей силы в ОАЭ гастербайтер может только работать, никаких западноевропейских вариантов "беженцу жить на пособие" нет в принципе. Безработный гастербайтер, как и бомж или подравшийся турист, будет немедленно депортирован.

Это позволяет эксплуатировать рабочую силу по максимуму. Иностранные рабочие живут в специальных контейнерных городках-гетто, зачастую работают месяцами без выходных по 10-12 часов. И получают мизерную зарплату для ОАЭ, но космическую для индийской, пакистанской или бангладешской деревень.

Государство — семья, или Бонусы для населения

Фактически в Эмиратах сохраняется родоплеменная основа общества. Эмиратцы чувствуют себя членами своей семьи, рода, племени и вся нация опять-таки, как одна большая родня, во главе которой — шейх. И даже самый дальний и бедный родственник не должен быть забыт. Каждый эмиратец получает от правительства земельный участок для строительства дома, беспроцентную ссуду на его возведение или приобретение квартиры (их потом нельзя продать, как и полученную землю).

Государство оплачивает эмиратцам обучение в любом ВУЗе мира. Правительство за последние 10 лет минимум три раза официально списывало десяткам тысяч эмиратцев попавших в сложные ситуации (в том числе за правонарушение в тюрьму) сотни миллионов просроченных кредитов.

Бытует мнение, что эмиратцы живут на пособие от шейха и нигде не работают. Бывает и такое, но последние лет десять правительство усилено с этим борется.

Чтобы контролировать своих граждан и направлять энергию молодежи в нужное русло, ОАЭ активно развивают программу замены экспатов на местные кадры. Стоит задача к 2030 году заменить 75 % менеджеров и инженеров на граждан эмиратов.

Секрет успеха ОАЭ. Резюме

1. Планирование экономики.

Сразу после обретения независимости в ОАЭ в целом и в эмирате Абу-Даби в частности была внедрена программа государственного пятилетнего планирования экономики. В которой указывались основные приоритеты развития промышленности и направления инвестирования средств. В начале 80-х такие планы уже были в каждом эмирате. Позже стали применять еще более глубокое стратегическое планирование.

Сейчас страна реализует план "Видение ОАЭ 2021", ведущие Эмираты соответственно— "Экономическое видение Абу-Даби 2030" и "Промышленная стратегия Дубая 2030". Длинные планы включают и более короткие, как например виденье "Дубай 2021".

2. Полный контроль над добычей, переработкой и экспортом всех полезных ископаемых.

По закону, в любой компании, занимающейся добычей полезных ископаемых, правительству эмирата должно принадлежать минимум 60% акций. Доходы от ведущих отраслей или полностью поступают государству или облагаются налогами, забирающими львиную долю прибыли.

3. Целенаправленное инвестирование огромных средств в промышленность и сферу услуг.

Сразу после обретения независимости руководство ОАЭ поставило задачу развивать свою промышленность. Начав со строительства нефтеперерабатывающих и газожижающих заводов, а также фабрик по производству стройматериалов, по пошиву рабочих спецовок, промышленность ОАЭ выросла не просто до регионального лидера, но и во многих позициях является заметным мировым игроком.

4. Дотирования высокого уровня жизни граждан

В ОАЭ фактически сложился социальный консенсус, согласно которому шейхи смотрят на соотечественников, как на членов своей семьи, достойных всецелой поддержки.

5. Строгий контроль цен.

Правительство держит очень низкую цену на бензин. Министерство здравоохранения определяет цены на тысячи основных лекарств. Установлен фиксированный тариф на электричество и воду, контролируются цены на большое число потребительских товаров. Ритейлеры должны утверждать цены на товары у специального комитета. Если комитет сочтет, что обстоятельства изменились, цену могут велеть пересмотреть. За превышение цен можно лишиться не только бизнеса, но и свободы.

6. Субсидирование как государственного, так и частного бизнеса.

Бизнес в ОАЭ, как и население, платят близкие к нулю налоги (кроме иностранных банков и компаний нефтедобывающего сектора). Финансирование деятельности большинства компаний в Эмиратах осуществляется через государственные фонды, а стоимость финансирования равняется нулю. Средняя ставка банковского кредита в среднем колеблется от 3 до 6% годовых при официальной потребительской инфляции около 3,5%. При этом, в среднем, треть ставки субсидирует государство.

7. Жесткая эксплуатация трудовых мигрантов.

Существует очень четкая установка — иностранные рабочие не являются частью "социального договора" в ОАЭ. Иностранные рабочие фактически лишены любых прав и много работают. В случае потери работы иностранец должен покинуть страну за несколько дней. При этом у них нет никаких перспектив улучшить свой статус или хотя бы закрепиться в ОАЭ. По окончанию 2-3-летних рабочих виз они обязаны покинуть Эмираты и могут подавать прошение на новую визу не раньше, чем через год.

8. Любой имиджевый проект должен приносить реальную пользу.

ОАЭ, а особенно эмират Дубай известны своими пафосными грандиозными сверхпроектами. Начиная от самого высокого в мире здания и заканчивая проведение форума"Экспо 2020". Каждый из них приносит конкретную осязаемую пользу стране.

Сейчас в ОАЭ по официальным данным выполнятся проекты совокупной стоимостью свыше 770 млрд евро. Из них свыше 100 млрд — это стоимость первоочередных государственных проектов (первая АЭС, НФПЗ, алюминиевый комбинат, метро в Абу-Даби и Шардже, железные дороги и аэропорты).

9. ОАЭ — логистический центр региона

Транспорт создает почти 6,5% ВВП ОАЭ. Порт Джебель-Али (Дубай) — крупнейший в мире порт с искусственно построенной акваторией, крупнейший порт Западной Азии и по разным оценкам 4-7 порт в мире. Всего в Эмиратах 16 коммерческих портов. Коммерческий флот превышает 300 кораблей. Включая крупнейшую в мире флотилию нефтеналивных танкеров. Контролируемая правительством Дубая компания DP World — крупнейший в мире холдинг, управляющим портами, она оперирует более 70 терминалами в 31 стране.

Международный аэропорт Дубай — пятый в мире по пассажиропотоку, он больше, чем крупнейший в Европе лондонский Хитроу. В 1985 году была создана Emirates Airlines, сейчас это четвертая в мире компания по пассажирообороту и вторая — по грузообороту.

Надо подчеркнуть, что государственный бизнес — прибыльный. В 2017 году общая прибыль предприятий сектора превысила $2 млрд.

10. Дубай — финансовый центр региона

Дубай и близко пока не приблизился к финансовым высотам Лондона, Сингапура или Токио, он стал признанной финансовой столицей всего региона, такой как Мельбурн для Австралии или Майами для Латинской Америки.

ОАЭ биржевой центр Западной Азии и Африки. Тут действуют три фондовые (ADX, DFM, Nasdaq Dubai), одна товарная и одна биржа деривативов. Оборот — около $30 млрд в год. ОАЭ является крупнейшим в мире рынком сукука (исламского долга).

На начало года в ОАЭ действовало 49 банков, из них 26—иностранные, объем активов банковской системы — более $650 млрд.