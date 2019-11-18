Британец пробежал марафон в каждой стране мира 18.11.2019, 14:23

Фото: nickbutterrun

Для этого он посетил 196 государств и потребовалось ему 674 дня, 455 перелетов, 10 паспортов.

10 ноября 30-летний житель Великобритании Ник Баттер завершил марафон в Греции — последней из стран, где он участвовал в марафонах. Ник стал первым человеком, пробежавшим марафон в 196 странах мира: 193 государствах — членах ООН и еще трех непризнанных, пишет «Вокруг света».

Бывший банкир из Дорсета, Ник Баттер пробежал свой первый марафон еще в 11 лет. Повзрослев, он продолжил участвовать в соревнованиях, совмещая марафоны и работу в офисе, но потом решил посвятить свою жизнь исключительно спорту. Идея пробежать во всех странах мира пришла ему, когда он участвовал в забеге в Сахаре и встретил там Кевина Уэббера — марафонца, у которого диагностировали рак простаты в терминальной стадии. Баттер решил с помощью марафонов по всему миру собрать деньги в фонд Prostate Cancer UK, помогающий мужчинам с раком простаты. Баттеру удалось собрать £65 тысяч ($83 тысячи) для фонда. Свой финальный марафон Ник пробежал вместе с Кевином, с которым они стали друзьями.

Первой страной, в которой Ник пробежал марафон, была Канада — спортсмен начал с нее в январе 2018 года. Участие в забегах заняло у марафонца 674 дня. За это время он совершил 455 перелетов. В среднем Баттер посещал по две страны в неделю. Иногда ему приходилось возвращаться в Великобританию буквально на сутки, чтобы получить новую визу и вновь отправиться в путь. Спортсмену понадобилось 10 паспортов на визы и штампы о въездах и выездах из стран. За эти 22 месяца он пробежал через 15 военных зон, его дважды грабили, ему угрожали ножом, его кусали собаки, а однажды он даже попал за решетку.

Для своего финального забега Баттер выбрал Грецию, потому что это «родина марафонов». Хотя Ник и посетил 196 стран, он говорит, что за это время пробежал 211 марафонов, чтобы в дальнейшем у него было доказательство, что он бегал во всех странах: в будущем некоторые территории могут быть признаны отдельными государствами, поясняет он. Например, Баттер принимал участие в марафоне и в континентальном Китае, и в Гонконге. Спортсмен не хочет останавливаться — он планирует и дальше участвовать в одном-двух марафонах в неделю.