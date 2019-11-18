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Фотофакт: Это не «парламент», а сборище лизоблюдов

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  • 18.11.2019, 14:49
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Фотофакт: Это не «парламент», а сборище лизоблюдов

Белорусы высказали свое мнение прямо на избирательном участке.

Телеграмм-канал «Народнай Грамады» опубликовал фото с одного из избирательных участков в Минске, присланное подписчиком.

Неизвестные «партизаны» прикрепили на информационном стенде текст, который отражает мнение большинства белорусов, бойкотировавших очередной спектакль Ермошиной:

«Это не «парламент», а назначенное лукой сборище лизоблюдов. #лукашенкоуходи #скиньярмо».


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