Президента Сербии выписали из больницы 18.11.2019, 15:03

Александр Вучич

Фото: РБК

Жизнь Александра Вучича была под угрозой.

Президент Сербии Александр Вучич выписался из Военно-медицинской академии (ВМА) в Белграде, куда его доставили в пятницу из-за кардиоваскулярных проблем. Об этом сообщило в понедельник национальное телевидение страны, сообщает ТАСС.

Сообщается, что состояние президента стабильное и он выписан из больницы домой.

Ранее советница президента по СМИ Сузана Васильевич рассказала, что сербский лидер любые болезни переносит на ногах, однако на этот раз ситуация была настолько серьезной, что он сам обратился за помощью. Беспокойство здоровьем Вучича выразили многие мировые политики, от Эммануэля Макрона до Ангелы Меркель, сообщила советница.

Как ранее сообщил министр здравоохранения Сербии Златибор Лончар, жизнь сербского лидера была под угрозой, однако врачи ВМА спасли его. По словам министра, у Вучича небольшие хронические проблемы с сердцем, но в пятницу вечером произошло серьезное ухудшение состояния, и он решил обратиться к врачам. Доктора оценили, что жизнь президента в опасности. Сотрудники ВМА срочно предприняли необходимые меры, а организм президента хорошо отреагировал на терапию.

В настоящее время врачи предписывают президенту уменьшить нагрузку для полного восстановления. Лончар поблагодарил медиков за их работу, подчеркнув их высокий профессионализм.

Ранее Вучич сообщил, что вернется к выполнению обязанностей 18 ноября.