Зенон Позняк: В реальности произошел бойкот «выборов» в Беларуси 9 18.11.2019, 15:22

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Зенон Позняк

Фото: Charter97.org/Иван Межуй

Народ проигнорировал фальшивку и выразил недоверие режиму Лукашенко.

Об этом говорится в официальном заявлении Консервативно-Христианской партии БНФ, подписанном ее руководителем Зеноном Позняком и его заместителями. Текст заявления опубликован на сайте «Белорусская солидарность»:

О фальсификации выборов в палату представителей Национального собрания Республики Беларусь и непризнании их за настоящие

17 ноября 2019 года состоялись официальные очередные «выборы» в «палату представителей» «национального собрания» Республики Беларусь.

По сведениям наблюдателей на избирательные участки для голосования 17 ноября пришло не более 20 процентов избирателей.

Фальсификация явки и другие нарушения зафиксированы наблюдателями в сотнях случаев и официально задокументированы. На отдельных участках цифра «проголосовавших» завышена в 10 раз.

В результате четкой фиксации наблюдателями нарушений голосования режимные власти, милиция и руководители избирательных комиссий начали массово удалять официальных наблюдателей с участков для голосования, лишать их регистрации, препятствовать в наблюдении. Лукашенко публично пригрозил физической расправой наблюдателем на выборах (это новый аспект в избирательном варварстве существующего режима).

В течение пяти дней перед «выборами», как всегда, происходило так называемое «предварительное голосование», которое по содержанию является незаконным и противоречащим Конституции страны. Зафиксировано, что на предварительное голосование людей обязывали идти под принуждением. Наблюдатели отметили многократно завышенные приписки количества проголосовавших во время предварительного голосования. Режимные власти здесь всегда фальсифицировали явку и подавали официальную цифру в пределах 25-30 процентов. Но эта цифра фальшивая и завышенная.

Таким образом очередная имитация голосования на «выборах» в «палату представителей» завершилась однозначно грубой фальсификацией явки избирателей, угрозой расправы с наблюдателями за голосованием и объявлением фальшивых результатов о явке избирателей.

В реальности «выборы» в «палату представителей» не состоялись. Народ проигнорировал фальшивые выборы и тем самым выразил недоверие режимным властям Лукашенко.

Результаты этих «выборов» не могут быть признаны белорусским обществом и международным сообществом.

18 ноября 2019 г.

Руководство Консервативно-Христианской партии БНФ:

Зенон Позняк, председатель

Юрий Беленький, исполняющий обязанности председателя в Беларуси

Сергей Попков, заместитель председателя