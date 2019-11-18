На что не плевать иностранному инвестору? 3 Леонид Фридкин

18.11.2019, 16:21

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О волнениях иностранных инвесторов лучше всего говорят цифры.

- Плевать этому инвестору, что тут будет с парламентом. Им нужен нормальный инвестиционный климат. Назовите хоть один случай, когда мы не защитили иностранные инвестиции. А потому, если я лично гарантирует защиту бизнеса, этого вполне достаточно. Интересен нам проект — мы его поддержим, — рассуждает Лукашенко на избирательном участке. — Это важно для инвестора, а не то, как тут Лукашенко с вами сформирует «белорусский парламент».

Для некоторых инвесторов действительно достаточно таких гарантий и «точечных» льгот. В различных декретах и указах можно найти немало «пряников». Но за ними всегда маячит «кнут» рисков, которые не уменьшаются от обещаний, эксклюзивных поблажек и призывов доверять и вкладывать.

В различных опросах и местные, и зарубежные предприниматели постоянно называют связи с чиновниками одним из главных факторов успеха ведения бизнеса в Беларуси. Но, даже имея такие связи, инвесторы на всякий случай стараются подстраховаться. Это не так трудно: достаточно выбирать проекты с кратчайшими сроками окупаемости, вкладывать минимум собственных денег и привлекать кредиты под гарантии тех самых властей, которые обещают защиту.

В результате проектов с зарубежным капиталом хватает для агитационной картинки, но явно недостаточно для приличных темпов роста экономики.

В последних пятилетних программах правительства привлечение иностранных инвестиций значится в числе важнейших приоритетов. Причем не каких попало, а прямых — вложений в уставные фонды предприятий. Хочется, чтобы к нам приходили солидные корпорации, приносили передовые технологии, создавали рабочие места, обеспечивали экспорт. Без этого мало шансов на ускорение роста экономики, улучшение торгового и платежного баланса и повышение благосостояния населения.

Казалось бы, чего еще надо — власть и рубль стабильны, инфляция на исторических минимумах. В международных рейтингах вроде Doing Business особо не выросли, но и не в аутсайдерах. В последние годы целыми пакетами принимались «либерализационные» нормативные акты. А в ВВП инвестиции почему-то не растут.

О волнениях иностранных инвесторов лучше всего говорят цифры — но совсем не так, как представляется Лукашенко.

Действительно, с начала 2019-го иностранные инвестиции в белорусскую экономику составили более $7 млрд. Возможно, к концу года эта цифра увеличится. Но в 2012-2013 годах она была вдвое больше ($14 млрд).

Даже за 9 месяцев 2018 года объем иностранных инвестиций на 8,3% превышал нынешний. А прямых инвестиций ($5,19 млрд) вообще стало на 15,6% меньше, чем годом ранее. ПИИ в промышленность сократились на 6,9%, в торговлю — на 25,8%, информацию и связь — на 7,8%. Примем во внимание, что более 2/3 этих прямых инвестиций — долговые инструменты (кредиты, займы, кредиторская задолженность за товары и услуги), а еще более 25% — реинвестирование прибыли, значительная часть которой существует только на бумаге.

Прямые иностранные инвестиции на чистой основе (т.е. не считая долгов) за 9 месяцев составили всего $1,11 млрд (на 22,8% меньше, чем в прошлом году). Кстати, именно ПИИ на чистой основе являются одним из параметров прогноза развития экономики и одновременно одним из KPI правительства.

Когда-то у властей были планы получать в год $6,5-6,7 млрд. Потом амбиции поубавились до $2,5 млрд, а в последние годы — до $1,6-1,7 млрд. По-видимому, правительство не питает иллюзий насчет веры инвесторов в отечественный бизнес-климат и уровень защищенности.

Попытки властей улучшить бизнес-климат часто непредсказуемы и непоследовательны. В последние годы расплодилось столько специальных инвестиционных режимов, что общие правила игры порой трудно даже сформулировать. Между тем условия доступа к льготам и открывают множество лазеек для коррупции и злоупотреблений, а бенефициарами преференций чаще всего оказываются лишь те, кто вхож в высокие кабинеты. Такой инвестиционный климат больше отталкивает капиталы, чем притягивает.

Проблема в том, что личные гарантии высшей власти вызывают куда меньше доверия, чем наличие таких устойчивых институтов как верховенство права, независимый суд, неприкосновенность частной собственности и реальное разделение ветвей власти.

Инвесторов, привыкших работать именно в такой правовой среде, заверения о собственноручной защите скорее настораживают, а иногда даже пугают.

Конечно, у нас нет столь громких «наездов» на иностранных инвесторов, как в России. Но кое-какие «достижения» имеются. Можно припомнить старую «кондитерскую» историю, изгнание «Мотор Сич», массовое увеличение доли государства в некогда приватизированных ОАО, тихий уход «Форда» и еще нескольких западных компаний. Еще печальнее истории некоторых отечественных бизнесменов, чьи судьбы и инвестпроекты развалились под тяжестью заботы государства. Списки «самых богатых и влиятельных» регулярно обновляются не данными о росте капиталов, а уголовной хроникой.

Неслучайно Беларусь — едва ли не единственная страна в Европе, где никто не может точно назвать ни число легальных миллионеров и миллиардеров, ни размеры их состояния. Если же есть сомнения в легитимности этой власти, риски возрастают еще больше. Ведь как веревочке ни виться, а нелегитимную власть когда-нибудь сменит другая — более, а может, и менее легитимная. И тогда все договоренности и гарантии мгновенно обесцениваются: придется договариваться с новым начальством — и можно потерять все ранее вложенное и вовремя не выведенное в дальние края. Это еще одна причина, по которой зарубежные корпорации предпочитают создавать в республике центры затрат. Впрочем, и отечественные бизнесмены стараются основную массу капиталов и прибыли держать где-нибудь подальше.

Однако есть и такие, кто готов здесь и сейчас строить отношения на личных договоренностях с властями. Особенно если можно получить хорошие преференции, которые редко предложат в странах, где властвуют демократические институты. Здесь же все зависит от благосклонности чиновников. А она стоит недешево.

Ведь придется по просьбе властей то на спортивные турниры отстегнуть, то праздник или очередной дворец проспонсировать, то колхозам плечо подставить. Нужна очень хорошая маржа, чтобы на все безропотно соглашаться. Правда, репутация у таких инвесторов порой мутноватая, а результаты проектов сомнительны. Но разве это важно, когда речь идет о приросте темпов роста ключевых показателей?..

Леонид Фридкин, Office Life