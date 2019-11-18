Синоптики рассказали, как изменится погода в Беларуси 18.11.2019, 16:58

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Фото: charter97.org/Иван Межуй

В первой половине недели в нашей стране сохранится теплая погода.

Синоптики предупредили о похолодании в Беларуси. С пятницы в ночные часы температура воздуха будет опускаться до минус 10 градусов. На западе еще будет держаться от 0 до 2-3 градусов тепла, холодно будет на востоке, сообщает "Еврорадио".

В первой половине недели в нашей стране сохранится теплая погода с небольшими дождями. Температура воздуха в ближайшие дни будет на 4-6 градусов выше климатической нормы. Во вторник, 19 ноября, ночью прогнозируется от +1 до +7, днем — от +3 в восточных районах до +12 градусов на Брестчине. Похожие погодные условия сохранятся и в среду, а в четверг днем уже немного похолодает.

С пятницы, когда ночью установится минусовая температура, возможен не только дождь, но и мокрый снег. В дневные часы на востоке ожидается до -4, а на западе — до +5. Похожие погодные условия прогнозируются и в последующие дни.