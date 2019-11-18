В Южной Африке автомобиль разогнался до 1010 км/ч 3 18.11.2019, 17:09

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Фото: StuEdmondson

Bloodhound имеет все шансы, чтобы побить действующий мировой рекорд.

Британский реактивный автомобиль Bloodhound во время испытания в пустыне Калахари в Южной Африке сумел приблизиться к рекордной скорости, сообщает «Вокруг света».

Bloodhound сумел достичь такого результата, используя только двигатель реактивного самолета. При этом конструкция автомобиля позволяет использовать ракетный двигатель. В будущем году его планируют задействовать, и тогда Bloodhound будет иметь все шансы, чтобы побить действующий мировой рекорд наземной скорости — 1228 километров в час.

Теперь автомобиль Bloodhound вошел в ограниченное число наземных скоростных аппаратов, способных разгоняться до 600 миль в час (965 километров в час) — отныне таковых насчитывается семь. Мировой рекорд наземной скорости в 1997 году установил автомобиль Thrust SSC тоже британского производства. Пилотировал его гонщик Энди Грин — он же теперь управлял автомобилем Bloodhound.

В списке самых быстрых также находятся автомобили Sonic 1, Blue Flame, Thrust2, Budweiser Rocket и Sonic Arrow. При этом скорости 700 миль в час (1126 километров в час) пока достигали только Thrust SSC и Budweiser Rocket.

Судьба дальнейший рекордов Bloodhound зависит от финансирования. Пока затраты на автомобиль оплачивал бизнесмен из Йоркшира Иен Уорхерст, но он говорит, что к следующему этапу проекта должны присоединиться другие спонсоры. Сообщается, что норвежская аэрокосмическая компания Nammo уже готова поставить одну из своих ракет для Bloodhound, чтобы автомобиль смог попытаться обойти Thrust SSC.